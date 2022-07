Wéi soll d’Chamber virgoen, wann engem Regierungsmember oder engem fréiere Regierungsmember e Verstouss géint d’Gesetz reprochéiert gëtt?

Et geet drëms wéi, ënnert der aktueller Verfassung, eng Enquête préliminaire kann organiséiert ginn oder eng Instruktioun. D’Modalitéite vun enger eventueller Beschëllegung sinn och am Text festgehalen. Den Hannergrond ass déi sougenannt Affär «Gaardenhaischen» an d’Reprochen der fréierer Ëmweltministesch Carole Dieschbourg vis-à-vis.

D’Chamber hat sech jo juristesch berode gelooss. Et war du vun der Majoritéit festgehale ginn, datt ee Gesetzesvirschlag soll ausgeschafft ginn, fir déi genee Prozedur festzehalen, wann engem Minister oder engem fréiere Regierungsmember eppes virgehäit gëtt. Do ginn et aktuell Onkloerheeten.