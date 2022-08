Dat ënnersträichen d'Awunner vun Ischpelt an der Gemeng Klierf. Si hu sech an enger Biergerinitiativ zesummegedoen.

Den 10. Juni sinn déi 166 Awunner vun Ischpelt aus alle Wolleke gefall, wéi se duerch Zoufall vun deem Projet gewuer goufen. Zanterhier huet sech de Widderstand am klengen Duerf bei Klierf organiséiert.

D'Leit aus dem Duerf sinn am Juni gewuer ginn, datt d'Gäscht vum Château d'Urspelt méiglecherweis an Zukunft och mam Helikopter kënnen ureesen a sinn zënterhier op de Barrikaden.

De Fernand Koch, dee fir d'Biergerinitiativ schwätzt, bedauert, datt et bei dësem Projet un Transparenz an Informatioune géif feelen.

"Dat huet eis rose gemaach, well - wéi mer nodréiglech gewuer goufen - de Projet ass zënter 2013/2014 am Gespréich. Zënter 2016 weess och d'Gemeng Bescheed an et ass genee dat, wat eis net frou gemaach huet."

An Tëschenzäit goufen et Informatiounsversammlungen, mä d'Ischpelter Leit fille sech op d'Ae gedréckt. Wéi et ëm d'Zuel vun de Volle gaange wier, déi pro Joer autoriséiert sinn, wier net mat oppene Kaarte gespillt ginn.

"D'Zuel vun de Vollen, dat war an der éischter Versammlung, do war de Proprietär vum Hotel dobäi an hie sot, et wieren 52 Mouvementer. Dat heescht, 26 Mol 2. E Mouvement ass ëmmer e Start an eng Landung. Ee vun eise Kolleegen huet op eie.lu nogekuckt a festgestallt, datt et net ëm 52, mä ëm 104 Mouvementer geet."

Vun der Gemeng läit eng Autorisatioun vir, fir d'Landeplaz fir Helikopteren ze bauen. De Buergermeeschter Emile Eicher seet, hie wier zwar ganz skeptesch vis-à-vis vum Projet, fir net souguer ze soen negativ, mä d'Baugeneemegung hätt hien net kënne refuséieren.

"Ech muss mech do un d'Bautereglementer halen an do hunn ech keng Méiglechkeet, eppes ze refuséieren, wat duerch d'Bautereglementer net verbueden ass."

"Mir gi Baugeneemegungen. Och an deem Fall keng Autorisatiounen fir ze fléien, weder am Beräich vum Environnement, nach vun der Aviation civile. Dat heescht, déi Baugeneemegung, déi ech ginn hunn, ass eng Plattform, déi aus Rasengitter-Steng besteet, vun 300 Meter Carré. Méi ass et net. An ech hunn do och keng Méiglechkeet, ze soen, ech geneemegen dat net. Well et ass näischt anescht wéi iergend e Parking."

Ugangs Januar hat déi deemoleg Ëmweltministesch Carole Dieschbourg en éischte favorabelen Avis ginn a puer Deeg drop gouf et och gréng Luucht vun der Direction de l'aviation civile. Rezent huet d'ADR d'Diskussioun opgegraff a fir de Michel Lemaire, de President vun der ADR Norden, stellt sech an dësem Kontext och eng politesch Fro.

"Wéi konnt eng gréng Ëmweltministesch esou e Projet autoriséieren, dee jo awer diametral deem géintiwwer steet, wat si eis ëmmer soen. Nohalteg Mobilitéit, gréng Mobilitéit, klimafrëndlech Mobilitéit, douce Mobilitéit, ewech vum Individualverkéier, Respekt vum natierlechen Habitat vun eiser Planzen- an Déierewelt."

Och huet de Michel Lemaire Kritik um Buergermeeschter geäussert: "Den Här Buergermeeschter wosst jo awer ëm d'Brisanz vu sou engem Projet. An da muss ee sech froen, bei sou enger Brisanz, wéi kann et sinn, datt hei net méi transparent, net méi direkt, net méi séier mat den Informatiounen ëmgaange gouf?"

D'Proprietäre vum Hotel wollten elo emol keen Interview ginn. Si soten um Telefon, den Helikopterprojet hätt aktuell keng Prioritéit. Géint d'Baugeneemegung fir d'Landeplaz kann een nach bis Mëtt September reklaméieren a genee dat huet d'Biergerinitiativ och wëlles.