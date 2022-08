Et ass weiderhin waarm dobaussen a bis de Weekend ass och weiderhin kee Reen en vue.

Nieft engem "Avis de chaleur" fir de Süden an den Zentrum vum Land goung och eng Ozon-Warnung eraus. Um Mëttwoch gouf de Seuil vun 160 Mikrogramm pro Kubikmeter Loft bal iwwerschratt. Zanter Jore warnen d‘Meteorologe virun der Ozon-Belaaschtung. Bei Risiko-Gruppen géifen an de schlëmmste Fäll irreversibel Schied entstoen. Stellt sech d‘Fro: Wéi geféierlech ass Ozon? A wéi ass d‘Situatioun aktuell zu Lëtzebuerg?

Déi gutt Noriicht: D‘Ozon-Grenzwäerter goufen zu Lëtzebuerg dëse Summer bis ewell net iwwerschratt. Mee: D‘Grondbelaaschtung klëmmt successiv.

Den David Glod, Directeur adjoint - Ëmweltverwaltung:

"Dat sinn och extreem Wiederverhältnisser an do ass och d‘Probabilitéit, datt déi sech an Zukunft ëfters widderhuelen. Et muss ee sech dorobber astellen, datt mer ewéi elo méi dacks Phase kréien, wou den Ozon an d‘Luucht geet a mir méi dacks mussen Alarm schloen. “

Ma déi aktuell Grenzwäerter zu Lëtzebuerg, esou kritiséiert de Wiederdéngscht Kachelmann, si vill ze héich ugesat.

De Jörg Kachelmann, Kachelmannwetter:

„Den eigentlech richtegen Grenzwäert, esou ewéi e mëttlerweil vun der WHO an och der Schwäiz recommandéiert gëtt, läit bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dat ass de Grenzwäert, wou ee soen kann, do geschitt eigentlech quasi kengem eppes. Ma vun 120 u geet et lass. An 180 ass eigentlech scho vill ze héich. Bei 180 si schonn eng Rëtsch grujeleg Saache geschitt fir Planzen a virun allem fir empfindlech Leit an Asthmatiker.“

Zu Lëtzebuerg iwwerwaacht d‘Naturverwaltung d‘Ozon-Wäerter: An de Stied an um Land. Bei 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gëllt den Ozon als geféierlech fir d‘Gesondheet. Vun 160 Mikrogramm u muss d‘Populatioun alertéiert ginn. Besonnesch um Land ass d‘Konzentratioun héich.

„Wann d‘Leit dann Owes lafe ginn, virun allem an de Park oder laanscht d‘Wisen, huet dat de Géigewäert vum Fëmme vun engem Pack Zigaretten. Mee dat wëssen déi mannsten.“ Ozon ass u sech eng flott Saach – op d‘mannst an der Stratosphär – do schützt e virun UV-Stralungen. Méi wäit ënnen awer ass dat eng aner Saach. Brennt d‘Sonn vum Himmel, entsteet duerch e chemesche Prozess aus Stéckstoff-Oxiden Ozon um Buedem, schlecht, well Ozon ass toxesch.

Thema Ozon war ni vum Dësch, op d‘mannst net richteg, ma ass virun allem net populär.

„An dofir huet een iergendwann virun 10-20 Joer, wou nach ganz hefteg iwwer Ozon diskutéiert gouf, decidéiert, et géif einfach mol esou gemaach ginn, ewéi wann de Problem guer net méi do ass. Dann ass jidderee frou. Et ass onpopulär ze soen, datt d‘Loft net méi propper ass, datt d‘Planzen net méi gutt ausgesinn an, datt Kanner irreversibel Schied un de Longen hunn an dofir zum Beispill manner Autoe musse fueren. Mee domadder wënnt ee keng Walen.“

Eng politesch Aufgab, déi grouss Schrëtt a Courage verlaangt, esou de Meteorolog.