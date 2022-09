Nouveaux vaccins contre la COVID-19 Au cours de la semaine du 5 septembre, le gouvernement luxembourgeois attend la livraison de vaccins adaptés des groupes pharmaceutiques Pfizer et Moderna. Il est prévu de livrer 43.200 doses du vaccin « Comirnaty Original/Omicron BA.1» de Pfizer et de 42.600 doses du vaccin « Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 » de Moderna. Ces vaccins dits « bivalents » sont censés offrir une protection contre le virus original du Sars-CoV-2 et contre la variante Omicron. Les cabinets médicaux et les pharmaciens participant à la campagne de vaccination auront la possibilité de commencer à commander le vaccin auprès de la Direction de la santé à partir du lundi 5 septembre. Les nouveaux vaccins seront disponibles à partir du 12 septembre dans le « Impfbus », et à partir du 13 septembre dans le centre de vaccination Victor Hugo. Le déploiement des vaccins dans les premiers cabinets médicaux et pharmacies commencera à la fin de la semaine du 5 septembre après la réception des nouveaux vaccins sur le territoire. Le gouvernement luxembourgeois, se basant sur la recommandation du Conseil des maladies infectieuses (CSMI), invite actuellement toutes les personnes de plus de 60 ans ainsi que toute personne présentant un facteur de risque de forme grave de la maladie, indépendamment de l'âge, à effectuer une vaccination de rappel. Ces vaccins adaptés seront administrés seulement comme dose de rappel (« booster ») après une primovaccination, et également comme deuxième dose de rappel pour les personnes âgées de 60 ans et plus, et les personnes à risque pouvant contracter une forme grave de la maladie COVID-19. Le vaccin de Pfizer pourra être administré à partir de l’âge de 12 ans, et celui de Moderna à partir de l’âge de 30 ans. Réouverture du centre de vaccination Victor Hugo Afin de préparer au mieux la population à d'éventuelles vagues d'infection pour l'automne et l'hiver prochains, le gouvernement luxembourgeois rouvre le centre de vaccination Victor Hugo à Luxembourg-Ville à partir du mardi 13 septembre. Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 7h00 à 13h00. À noter que le centre sera exceptionnellement fermé le samedi 17 septembre en raison de l’arrivée du Tour de Luxembourg. Outre le centre de vaccination, il est possible de se faire vacciner dans les cabinets médicaux ou les pharmacies participant à la campagne de vaccination, ainsi que dans le « Impfbus ». Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu. Les personnes ayant reçu une invitation à la vaccination de rappel et qui souhaitent profiter d’une vaccination dans le centre de vaccination sont invitées à prendre rendez-vous en ligne sur www.covidvaccination.lu ou via la Helpline Santé au 247-65533.