All Woch erreecht RTL 419.000 Leit zu Lëtzebuerg a beleet déi 3 éischte Plazen am Lëtzebuerger Media-Ranking.

Déi wichtegst Informatiounen aus der Plurimedia-Etüd* am Resumé

All Woch erreecht RTL (Radio, Tëlee an Internet) 419.000 Persounen zu Lëtzebuerg, dat si 77.2% vun der Populatioun.

Op eng Woch gekuckt, kënnt RTL.lu op d'Spëtzepositioun an erreecht 52.4% vun der Populatioun. Op zweeter an drëtter Plaz kommen RTL Radio Lëtzebuerg mat 48.7% an RTL Télé Lëtzebuerg (och via RTL ZWEE an Tëlee iwwer Internet) mat 48,1%.

All Woch informéiere sech 284.200 Leit op RTL.lu (mat RTL 5minutes.lu an RTL Today ).

(mat an ). RTL Radio Lëtzebuerg bleift deen éischte Radiosender zu Lëtzebuerg a gëtt all Woch vun 264.300 Persoune gelauschtert.

bleift deen éischte Radiosender zu Lëtzebuerg a gëtt all Woch vun 264.300 Persoune gelauschtert. All Woch ginn d'Programmer vun RTL Télé Lëtzebuerg vun 260.900 Spectateure gekuckt.

D'ganz Ekipp vun RTL Lëtzebuerg seet Iech MERCI fir d'Vertrauen, dat Dir eis Dag fir Dag entgéintbréngt.

Zweemol am Joer analyséiert d'Ilres am Optrag vun der Regierung an den 3 Haapt-Medienhaiser (Editpress SA, Mediahuis Luxembourg S.A an IP Luxembourg/CLT-UFA) de Mediekonsum zu Lëtzebuerg. D'Analys gouf tëscht September 2021 a Juni 2022 op engem Echantillon vun 3.552 Awunner vun iwwer 15 Joer gemaach.