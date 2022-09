Le Comité de coordination tripartite (dit «tripartite») se concertera du 18 au 20 septembre 2022 au château de Senningen. Le gouvernement sera représenté par le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, les Vice-Premier ministres, Paulette Lenert et François Bausch, ainsi que les ministres Corinne Cahen, Marc Hansen, Claude Turmes, Lex Delles, Franz Fayot, Claude Haagen, Georges Engel et Yuriko Backes. La réunion portera sur la poussée inflationniste, la crise énergétique et les conséquences sur le pouvoir d’achat et l’économie. Du côté des partenaires sociaux ont été invités à participer à la réunion les représentants de l’OGBL, du LCGB, de la CGFP et de l’UEL.