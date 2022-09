D’Staatsfinanze sinn am Moment éischter gesond, mee dem Finanzministère no muss mat enger Verschlechterung gerechent ginn.

Dat geet aus den Zuelen eraus, déi de Finanzministère fir d’Tripartite preparéiert huet an déi RTL virleien.

Stand August hat den Zentralstaat, de Budget vum Staat ouni d’Gemengen an d’Securité sociale, en Iwwerschoss vun enger Milliard Euro ze verzeechnen. Dëst wier haaptsächlech op eng Hausse vu gewësse Recetten zeréckzeféieren, déi duerch d’Inflatioun an d’Luucht ginn. Donieft wier et, well d’Inflatioun op der anerer Säit sech nach net ganz an den ëffentlechen Depensen néiergeschloen hätt.

Op d’ganzt Joer gekuckt rechent de Finanzministère awer mat engem Defizit vun 1 bis 1,5 Milliarden Euro, well de Solde sech an den nächste Méint wäert drastesch degradéieren.

Engersäits wéinst dem Steierkredit "Energie", deen d’verréckelt Indextranche bis Abrëll d’nächst Joer jo kompenséiert. Donieft misst ee wéinst dem makroekonomesche Kontext mat manner Recettë rechnen. Besonnesch awer fält an den Tableaue vum Finanzministère op, datt d’budgetär Aarbechten, déi aktuell tëscht den Administratiounen an dem Ministère lafen, zu enger Verschlechterung vum Solde dëst an déi nächst Jore géing féieren.

De Premier Xavier Bettel hat no de separaten Entrevuen mat Patronat a Gewerkschaften e Mëttwoch nach emol Hëllef fir d’Stéit an d’Betriber versprach, déi ënnert der staarker Hausse vun den Energiepräisser leiden. Am selwechten Otemzuch huet hien awer deklaréiert, d’Regierung géing sech un d’budgetär Ziler aus dem Koalitiounsaccord halen. Hei hu Blo-Rout-Gréng sech engagéiert, d’Staatsschold ënnert 30% vum PIB ze halen. D'DP-Finanzministesch Yuriko Backes an hir Partei betounen ëmmer nees, datt beispillsweis net genuch Sputt do wier, fir eng Upassung vun de Steiertabellen un d'Inflatioun ze finanzéieren. Esou eng Reform géint 500 bis 600 Milliounen Euro d'Joer kaschte soe si. Si soen awer net, datt aner Adaptatiounen an esou enger Reform zousätzlech Recetten kéinte generéieren.