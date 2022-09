Fréier huet een et Volleksfest genannt. An dësen Zäiten ass et e Fest géint d'deiert Liewen, dat Déi Lénk Stad e Sonndeg zu Bouneweg organiséiert haten.

D’Präisdeierecht beweegt den Ament vill Leit. An dat ass och de Grond, wisou dëst Fest kuerzfristeg zu Bouneweg an d’Liewe geruff ginn ass. "Et hätt een d’Fest och kënnen anescht nennen", seet Déi Lénk Deputéiert Nathalie Oberweis. Mee et géing ee feststellen, datt ëmmer méi Leit géingen an d’Laberente kommen. Dat wier awer net eréischt zanter deene rezenten Energiepräishaussen de Fall. "Vill Leit, besonnesch an der Politik, kréie guer net mat, wat d’Leit fir Problemer hunn", kritiséiert d’Politikerin. Duerch d’Fest wëllt een och eng Quartierssolidaritéit schafen an an engems de Leit Äntwerten op divers Froe bidden.

Och d’Pascale Zaourou huet sech um Fest engagéiert, fir de Leit ze hëllefen. D'Fra huet e Guide geschriwwen, wéi een hei am Land besser iwwert d’Ronne kënnt an e Workshop organiséiert. D’Fro vum deiere Liewe géing fir vill Leit nei schéngen, seet si. Mee et wier bekannt, datt d'Liewe scho laang schwéier wier fir elengerzéiend Elteren a Famille mat niddregem Akommes.

Wéi ee kéint zu enger an hiren Ae méi gerechter Gesellschaft kommen, hunn déi Lénk an hirem Mesurëpak festgehalen. Haaptfuerderung ass d’Erhale vum Indexmechanismus. "D'Deckelung vun de Präisser soll gestaffelt ginn an net mat der Strenz verdeelt", seet de Guy Foetz vun déi Lénk Stad. Et wiere schliisslech vill Leit, déi vill méi kéinte bezuelen. Dës sollen dofir och méi héich besteiert ginn.

E faire Geste nach vun Déi Lénk war, datt si Afloss op d’Präisser vun der Grillwurscht an der Zoossiss geholl hunn. "D’Präisser, déi mir haut um Fest kënnen ubidden, sinn esou, well déi Lénk dru participéieren", erkläert den Hugo Gomes, Proprietär vum Bistro bei der Place du Parc. Doduerch gëtt de lokale Bistro ënnerstëtzt an et koum jiddereen zu senger Grillwurscht.