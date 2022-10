En Dënschdeg huet d'Chambre criminelle vun der franséischer Cour de Cassation zu Paräis de Wee fir eng Ausliwwerung vum Frank Schneider fräi gemaach.

D'Cour de Cassation huet nämlech den Asproch vum Frank Schneider géint een Urteel vun der Cour d'appel vun Nanzeg zeréckgewisen. Déi amerikanesch Justiz wërft dem Schneider vir, an de Bedruchsfall ronderëm d'Kryptowärung OneCoin verwéckelt ze sinn. Säi Lëtzebuerger Affekot, de Maître Laurent Ries, hat net direkt eppes mat der Affär a Frankräich ze doen, mä huet d'Urteel gelies. Hie weist sech doriwwer iwwerrascht, datt et just siwe Säiten ëmfaasst. D'Riichter wieren direkt op de Punkt komm. Juristesch hätt de Frank Schneider just nach d'Méiglechkeet, eventuell Recours beim Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter ze maachen. Ma de Laurent Ries gesäit och nach eng politesch Méiglechkeet:

"Et kann ee sech och d'Fro stellen, kann d'Politik, soll d'Politik op d'Justiz wierken, op de Minister, op de Procureur général? Ass dat gutt? Do muss een ofweien, wéi eng Interesse méi wichteg sinn. Déi Leit, déi um Rudder sinn, mussen dat fir sech entscheeden, mat allen Avantagen an Inconvenienten."

Extrait Laurent Ries

Am Kloertext heescht dat, datt de Premier Xavier Bettel d'Justizministesch Sam Tanson uweise kéint, mam Procureur général ze schwätzen an ze froen, ob et net méiglech wier, datt déi Lëtzebuerger Justiz géint de Frank Schneider ermëttelt. Dës huet bis elo kee Grond dofir gesinn, wat de Laurent Ries och versteet. Déi Lëtzebuerger Politik dierft senger Meenung no awer keen Interessi dorun hunn, datt de Frank Schneider an engem Prozess an den USA iwwert seng Aarbecht no senger Zäit beim SREL schwätzt.