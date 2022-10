Et géifen iwwerdriwwen Iwwerstonne gemaach, fir datt d'Police net zesummebrécht. Dobäi sinn et d'Polizisten, déi zesummebriechen.

Polizisten, déi den Eekel an hier Aarbecht kréien, eng Gesellschaft, déi ëmmer méi kriminell an aggressiv gëtt an d'Angscht, datt d'Aarmut verschidde Phenomener nach verstäerkt.

D'Policegewerkschaft SNPGL huet e Méindeg den Owend op hirer Generalversammlung en däischtert Bild vun der aktueller Situatioun gezeechent an der Politik probéiert z'erklären, datt d'Sécherheet vun de Bierger um Spill géif stoen.

Generalversammlung vun der SNPGL - Reportage Dany Rasqué

En aktuellt Beispill, dat de President vum SNPGL, de Pascal Ricquier, genannt huet war den duebele Mord zu Nidderkuer, wou jo zwee Mënschen erschoss goufen.

"Situatioune wéi am wëlle Westen. Wéi dacks musse mer et nach widderhuelen? Erwächt endlech an der Regierung, well mer si scho laang net méi op enger Insel. Wéi eng Gesellschaft wëlle mir hei am Land? Wéi vill Kriminalitéit wëlle mir nach zouloossen? Wéi laang wëll d'Regierung nach nokucken?".

Fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien bréicht ee méi streng Gesetzer huet den SNPGL gefuerdert. De Syndicat huet der Politik awer och de Message mat op de Wee ginn, driwwer nozedenken wéi eng Police datt ee wéilt hunn. Eng déi duerchgräift an d'Sécherheet garantéiert oder eng déi einfach d'Aen zoumécht.

D'Geriichtsurteeler an den Affäre Lausduer a Bouneweg géife weisen wéi d'Policeaarbecht an Zukunft géif ausgesinn. D'Gewerkschaft hofft, datt d'Polizisten an Zukunft net ewech kucken, fir datt se net riskéiere viru Geriicht ze landen.

"Déi eenzeg, déi mat der Zäit zesummebriechen, sinn eis Polizisten um Terrain. Déi et net méi packen, krank ginn an den Eekel an d'Policeaarbecht kréien. Den Eekel!"

Streiken dierft d'Police net, huet et op der Generalversammlung vun der Policegewerkschaft geheescht, awer et kéint de Beamten net verbidden ze demonstréieren an da bléif d'Fro, wien esou eng Demo géif encadréieren.