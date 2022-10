Wéinst Allergenen, déi net op den Etikette markéiert goufen, gëtt et eng Réckruffaktioun fir Schwéngsburger an Chipolata, déi am Aldi verkaf goufen.

D'Produite si vun der Mark "Belgian Quality". D'Burger hunn en Haltbarkeetsdatum bis den 27. Oktober 2022 an d'Chipolata bis de 26. respektiv 27. Oktober 2022. PDF: Pressecommuniqué vun der Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire Warnung vun der Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire Danger : Allergènes blé, céleri et moutarde pas mentionnés sur l'étiquette L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires). Les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes aux substances susmentionnées ne sont pas concernées par le rappel et peuvent consommer le produit sans restriction. Vente au Luxembourg par : ALDI Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue. Source d’information : Notification de rappel ALDI Links PDF: Pressecommuniqué vun der Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire