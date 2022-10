De Staatsbudget 2023, deen aktuell an der parlamentarescher Diskussioun ass, tabléiert op e Wuesstem vum PIB vun 2,5% fir dëst Joer, respektiv 2% fir 2023.

Déi rezent STATEC-Pronosticken, déi d'Deputéiert an der Finanz- a Budgetskommissioun virgeluecht kruten, sinn awer elo méi virsiichteg a gi fir dëst an d'nächst Joer vun engem Wuesstem aus, dat tëscht 1 an 2 % soll leien.

Ee vun de Risken, deen de Statec beschreift, ass deen vun enger Rezessioun bannent der EURO-Zone.

D'Tripartitsdecisioune sollen dem Statec no awer d'Konjunktur am Land ënnerstëtzen: sou soll sech en Drëttel vun de Mesuren esouguer selwer finanzéieren.

E Beispill ass d'Deelzäitaarbecht, déi den Aarbechtsmaart soll stabiliséieren, sou datt de Chômage-Taux dëst Joer dierft bei 4,7% an d'nächst Joer bei 4,9% leien.

D'aktuell onsécher ekonomesch Situatioun schléit och op d'Vertrauensindicateure vun de Konsumenten - dem STATEC no, sinn dës esou niddreg, wéi nach ni zanter datt d'Vertrauen bei de Leit ofgefrot gëtt.