Normalerweis ass et eng Epidemie, déi am Oktober ufänkt an hire Pic am Dezember/Januar erreecht.

Ma den Ament schléit een an der Kannerklinik Alarm, well et scho ganz vill Fäll vu Bronchiolitte gëtt, déi mussen am Spidol traitéiert ginn, deels och op der Intensivstatioun. Et handelt sech ëm eng viral Infektiounskrankheet, déi d'Otemweeër ugräift a virun allem fir Kanner ënner 2 Joer ka geféierlech ginn.

Wa Puppelcher rächele beim Ootmen an et däitlech ass, dass d'Kand schlecht Loft kritt, dat si Geräischer, déi een als Elteren absolut net héiere wëllen. Et heescht dacks och, dass d'Kand muss Sauerstoff zougefouert kréien. De Grond ass den RS-Virus, deen an de leschten 10 Deeg enorm zougeholl huet, erkläert Dr Isabel De la Fuente, Pediaterin am CHL a spezialiséiert op infektiéis Krankheeten.

Dr Isabel De la Fuente: "Au jour d'aujourd'hui [27. Oktober 2022 n.d.l.r.] nous avons 11 enfants avec une bronchiolite-RSV hospitalisés à la Kannerklinik. Dont 3 enfants qui sont en soins intensifs, parce qu'ils nécessitent un soin plus intensif et également 5 enfants qui sont chez nous à l'unité de pédiatrie, mais qui ont quand même un soutien respiratoire par une machine qu'on appelle Optiflow. Donc un voit quand même que c‘est un virus dangereux et qu'on est déjà très occupé avec ce virus-là. On ne sait pas comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. On n’a pas probablement pas encore atteint le pic, donc ça devrait continuer à augmenter. Et effectivement on est un peu inquiet du fait que s'est arrivé rapidement au niveau de l'augmentation du nombre de cas."

De Virus ass extrem ustiechend a gëtt meeschtens ënner Kanner iwwerdroen, warnt d'Pediaterin. D'Edisa Zahitovic, Mamm vun 3 Kanner war ferm erféiert, wéi séier hire klenge Puppelchen, den Daris, knapp 3 Méint al, huet mussen hospitaliséiert ginn.



D'Edisa Zahitovic: "Mir waren e Freideg beim Dokter [21. Oktober 2022 n.d.l.r.], well hien en Donneschdeg schonn e bësse Féiwer hat. Den Dokter huet eis Salzwaasser ginn, fir d'Nues ze botzen an den Hals. Samschdes hat hien direkt scho Schläim. Sonndes hunn mer decidéiert, dass mer entweder owes oder méindesmoies direkt bei den Dokter fueren. Ënnerhalb vu 24 Stonnen ass dat op eng Kéier komm. Wou mer du méindes [24. Oktober 2022 n.d.l.r.] erakomm sinn [an d'Kannerklinik vum CHL n.d.l.r.] Gott säi Dank, well hie krut bal keng Loft méi. Hien huet duerno missen hei direkt mat Oxygène gehollef kréien. Gott säi Dank ass hien elo e bësse besser." Well de Virus extrem ustiechend ass, misst ee besonnesch elo an der Haapt-Epidemie-Zäit op Preventioun setzen.

Dr Isabel De la Fuente: "Un: extrêmement important de laver régulièrement les mains de la fratrie, surtout des grand frères et des grandes sœurs qui sont à la crèche. Deux: diminuer quand-même les contacts. Donc il faut éviter d'aller dans les endroits remplis de gens avec des grosses collectivités. Surtout dans les endroits fermés il faut éviter aussi d'être dans des endroits avec beaucoup d'enfants d’âge crèche, âge maternelle.

Et s'il y a des gens malades dans l'entourage, mais si c'est simplement un rhume, là il faut éviter le contact avec les tout petits nouveaux nés."

Et ass keng nei Krankheet. All Joer ginn an der Kannerklinik ronn 200 Puppelcher domadder behandelt. Grad dowéinst gëllt et opzepassen, besonnesch bei Neigebuerenen, sou d'Pediaterin Dr Isabel De la Fuente. Eng Impfung géint den RS-Virus gëtt et aktuell iwwregens nach net.