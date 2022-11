Et wieren nach Méiglechkeeten do, dass hire Mandant e faire Prozess kritt, mengt d'Affekotin Lydie Lorang.

Reaktioun Lorang & Penning zu Schneider / Diana Hoffmann

"Wisou Lëtzebuerg näischt ënnerhëlt, fir eng Ausliwwerung vum Frank Schneider un d'USA ze verhënneren, entzitt sech menger Kenntnis", seet dem Frank Schneider seng Affekotin Lydie Lorang. D'Justiz hei am Land hätt der Affekotin no kéinten eng Enquête wéinst Blanchiment opmaachen. Schliisslech wier dem Frank Schneider seng Firma "Sandstone" och zu Lëtzebuerg aktiv gewiescht. De Frank Schneider selwer reprochéiert dem Parquet, ni den integralen Dossier vun der Affär consultéiert ze hunn. "Soss hätt sech eng Lëtzebuerger Territorialitéit kloer erginn", mengt hien.

D'Decisioun vum Parquet, ob eng Enquête gemaach gëtt oder net, géing awer eleng der Appreciatioun an der "Opportunité des Poursuites" vum dësem ënnerleien, ënnersträicht den Affekot Philippe Penning. D'Politik géing do ni draschwätzen.

D'Lydie Lorang präziséiert, datt ee juristesch a formalrechtlech de Contenu vun de Kommunikatioune vum Premierminister an dem Parquet zu der Ausliwwerung vum Frank Schneider och guer net géing a Fro stellen. Hire Mandant géing just e "Coup de Pouce aus engem humanitäre Point de Vue" froen. An Amerika hätt de Frank Schneider, deen ëmmer nach vu senger Onschold iwwerzeegt ass, stictement kee Moyen, fir sech korrekt ze verdeedegen. E Prozess mat Jury géing 6 bis 7 Milliounen Dollar kaschten. Politesch gesi kéint dem Lydie Lorang no de Premier intervenéieren, an zum Beispill enger Ausliwwerung an d'USA zoustëmmen, ënnert der Konditioun, dass hire Mandant keng 40 Joer Prisong géing riskéieren.

Soulaang awer keng Enquête géint de Frank Schneider hei am Land gefouert gëtt, kann och keng Ausliwwerung ugefrot ginn, betount de Philippe Penning. Dem Affekot no steet enger Ausliwwerung an Amerika deemno net méi vill am Wee. Ausser et wier nach eppes prozedural a Frankräich ze maachen.