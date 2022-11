Um Freideg ass op Ufro vun der CSV de Premier an d'Institutiounekommissioun komm, fir den Deputéierte Ried an Äntwert zum Fall Schneider ze stoen.

Dee setzt aktuell a Frankräich an Hausarrest a soll un d’USA ausgeliwwert ginn. Dëst well him Bedruch a Blanchiment am Kader vun der „OneCoin-Affär“ ronderëm déi sougenannte "Cryptoqueen" Veska Ignatova virgeworf ginn. Begleet gouf de Premier dobäi vum Ausseminister Jean Asselborn an der Justizministesch Sam Tanson.

No der Sëtzung huet de Premier erkläert, datt d’Regierung bei hirer Haltung bleift an net wëlles huet, bei der franséischer Premierministesch ze intervenéieren. Hie géing déi franséisch Justiz respektéieren a géing sech dat am ëmgedréinte Fall och vun anere Länner vis-à-vis vun der Lëtzebuerger Justiz erwaarden.

D’Oppositioun huet sech iwwerdeems enttäuscht gewisen. D’Argumentatioun vun der Regierung wier net iwwerzeegend an et wéilt ee sech weider derfir asetzen, datt de Frank Schneider net un d’USA ausgeliwwert gëtt