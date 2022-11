Vun e Freideg bis e Sonndeg konnt een nees eng kulinaresch a kulturell Weltrees um Kierchbierg maachen.

De Weekend war an der LuxExpo The Box nees den internationale Bazar. Mat de Suen, déi bei dësem Event erakommen, ginn all Joer verschidde karitativ Organisatiounen ënnerstëtzt. Virun allem Kanner a Frae sollen eng besser Educatioun, méi Sécherheet an eng besser medezinesch Hëllef gebuede kréien.

Op deene ville Stänn hu Leit aus 50 verschiddene Länner lokal Produiten ugebueden a virun allem gouf et nees vill ze iessen.

Och d'Grande-Duchesse, zesumme mat der Ierfgroussherzogin an der Prinzessin Amalia hate sech ënnert d'Visiteure gemëscht.