Zu Lëtzebuerg waren déi betraffe Patiente mat méi ewéi engem Joer Verspéidung iwwer e Réckruff vu Philips-Otemgeräter informéiert ginn.

De Gesondheetstechnologie-Konzern Philips hat am Juni zejoert weltwäit 5,5 Milliounen Otemgeräter zréckgeruff, déi bei Schlof-Apnéeën an den Asaz kommen, well wéinst engem Defekt méiglecherweis schiedlech Partikelen ageotemt kéinte ginn.

Zu Lëtzebuerg waren insgesamt ronn 1.000 Patiente vum Réckruff betraff. Allerdéngs hat d'Patientevertriedung eréischt am Oktober dëst Joer op d'Réckruffaktioun opmierksam gemaach, nodeems eng betraffe Persoun sech gemellt hat. Deen Ament hätt ee bei der Patientevertriedung gemierkt, dass d'Patienten zu Lëtzebuerg an dëser Affär net informéiert gi wieren. Vun der Spidolsfederatioun hat et op RTL-Nofro hi geheescht, dass aus dem Gesetz iwwer d'Gesondheetsdirektioun ervirgoe géif, dass si fir d'Materiovigilance zoustänneg wier.

D’Gesondheetsdirektioun wëll aktuell allerdéngs net op eis Froen zu dësem Fall reagéieren. Et war e Rendezvous fir en Interview zum Thema ausgemaach, deen awer annuléiert gouf. Doropshi gouf weder eng Alternativ proposéiert, nach goufen eis Froe schrëftlech beäntwert. Nodeems mir nach eng Kéier nogefrot hunn, krute mir dunn zwee Deeg méi spéit gesot, eis Froe kéinten net beäntwert ginn, well eng parlamentaresch Fro zum Thema virleie géif. Den DP-Deputéierte Gusty Graas hat no der Diffusioun vun eise Reportagen eng Rei Froen un d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert gestallt. D’Ministesch huet ee Mount Zäit, fir op d’Froe z’äntweren.