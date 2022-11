Dee géif d'Leit net dozou animéieren, Energie ze spueren. Kritik gouf et och um Indexsystem, grad ewéi un der Landesplanung an dem Pensiounssystem.

Lëtzebuerg hätt sech bis ewell gutt vun der Covid-Kris erholl, ma hätt elo mat de Konsequenze vum Krich an der Ukrain ze kämpfen. Dat schreift déi europäesch Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht OECD an hirem neiste Rapport iwwert de Grand-Duché a spuert doran net mat Kritik. Dat ënnert anerem um Präisdeckel fir d'Energie, deen d'Leit net géif dozou beweegen, Energie ze spueren.

Och de Lëtzebuerger Index-System misst reforméiert ginn, vue dass aktuell virop Leit mat héijem Akommes dovu profitéieren an e riskéiert, d'Inflatioun weider no uewen ze dreiwen.

Esouwuel fir de Logementsproblem an de Grëff ze kréien, wéi och fir d'Klimaziler z'erreechen, bräicht Lëtzebuerg eng besser Landesplanung, un déi sech och gehale gëtt. Ausserdeem misst den Individualverkéier massiv erofgeschrauft ginn, de Pensiounssystem nohalteg reforméiert ginn an esouwuel déi jonk, wéi déi eeler Leit besser an den Aarbechtsmarché integréiert ginn.

Den Donneschdeg de Mëtteg um 15 Auer gouf de Rapport vun de Ministere Fayot, Backes an Turmes presentéiert.

L'OCDE a présenté son étude économique du Luxembourg en présence des ministres Franz Fayot, Yuriko Backes et Claude Turmes (17.11.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie / ministère des Finances / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

En date du 17 novembre 2022, le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a présenté la nouvelle édition de l'étude économique du Luxembourg publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La conférence de presse a eu lieu en présence du ministre de l'Économie, Franz Fayot, de la ministre des Finances, Yuriko Backes, et du ministre de l'Énergie et ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes.

L'OCDE publie tous les deux ans une étude économique pour chaque pays membre portant sur les politiques publiques susceptibles d'améliorer les performances de l'économie de ce pays à long terme. L'Étude économique du Luxembourg 2022 de l'OCDE porte sur les défis et les pistes de réflexion pour «assurer une économie dynamique et verte en 2050».

L'OCDE a publié l'étude économique du Luxembourg sur son site Internet.