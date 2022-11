De Chômage geet bëssen erop. Enn Oktober ware 14.669 Leit bei der ADEM ageschriwwen, 536 Persounen - respektiv 3,8% - méi ewéi de Mount virdrun.

Och déi nei Inscriptioune sinn ëm 13% eropgaangen. De Chômagetaux bleift awer bei 4,9%. Am Joresverglach sichen iwwerdeems manner Leit no enger Aarbecht. Am Oktober goufen 3.284 fräi Poste bei der ADEM deklaréiert, 16% manner wéi am Oktober 2021. Betraff sinn d'Constructioun, den Horeca-Beräich an och d'Interimairen.