RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Hibléck op TripartiteStaatsbeamtegewerkschaft stellt konkreet Fuerderungen

Joel Detaille
Mat Bléck op d'Tripartite-Gespréicher, déi den 2. Juni ufänken, huet sech d'CGFP mat der weiderer Virgoensweis beschäftegt an huet eng Rëtsch Fuerderungen.
Update: 21.05.2026 12:50
Archivbild
© Domingos Oliveira, Didier Weber

Virop sollt d'Steiertabell komplett un d'Inflatioun ugepasst ginn an et sollte séier zäitlech-limitéiert Steier-Baissë kommen. D'Staatsbeamtegewerkschaft seet, déi finanziell Belaaschtung wier ze héich an d'Regierung dierft net op d'Steierreform vertréischten, déi jo eréischt 2028 soll spillen. Da sollten déi kleng Spuerer entlaascht ginn, andeems d'Fräibeträg op der Quellesteier ugepasst solle ginn.

Den Energie-Steier-Kredit soll nees agefouert an nogebessert ginn, fir Menagë mat klengem Revenue geziilt ze entlaaschten. An et ginn Ausgläich-Mesurë gefrot, wéinst den aktuell héijen Energiepräisser. D'CGFP hätt och gär, dass an deem Sënn verstäerkt soll kënnen op den Télétravail zeréckgegraff ginn.

Mat grousser Suerg suivéiert een och d'Entwécklungen um Wunnengsmarché, wou d'Situatioun riskéiert, duerch méi héich Zënsen a Käschte beim Bau nach méi schlëmm ze ginn. De maximale Fräibetrag op der super-reduzéierter TVA soll dofir verduebelt ginn, op 100.000€. An d'Altersgrenz vu 40 Joer bei den deductibelen Cotisatioune beim Bausparvertrag sollt ofgeschaaft ginn.

D'CGFP stellt och kloer, dass et mat hir keen Tripartite-Accord ëm all Präis wäert ginn. De Sozialmodell dierft op kee Fall geschwächt ginn.

Liest hei d'Schreiwes vun der CGFP

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
14
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
5
Skulptur aus Holz am Éislek geklaut
Kënschtler huet um Mëttwoch Plainte bei Police gemaach
Nationale Futtball
Hesper an Nidderkuer kréie keng UEFA-Lizenz
16
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Knapp 347 am 1. Trimester 2026
Zuel u VEFA-Akte geet nees erof – Regierung reagéiert
Gedroe virun allem duerch Export vu Finanzservicer
D’EU-Kommissioun geet dovun aus, datt d’Lëtzebuerger Wirtschaft sech 2026 an 2027 erhëlt
Zousätzlech Gard an den Urgencen
Spideeler wënsche sech méi Disponibilitéit vun den Hausdokteren
Audio
Fotoen
9
Aus dem Policebulletin
Zwee Männer stelle sech an Urgence de Batti, Mann kritt Handy zu Diddeleng geklaut
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Zwee Mol Farerflucht
Zeie gesicht no Kollisioun tëscht Auto a Minibus zu Mamer an no Accident zu Käerch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.