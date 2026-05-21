RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zousätzlech Gard an den UrgencenSpideeler wënsche sech méi Disponibilitéit vun den Hausdokteren

Fanny Kinsch
Fir d'Waardezäiten an den Urgencen ze reduzéieren, finanzéiert d'Regierung eng zousätzlech Gard an de Spideeler.
Update: 21.05.2026 12:40

Dat huet den CSV-Premierminister Luc Frieden en Dënschdeg a senger Ried zur Lag vun der Natioun annoncéiert. Domat ännert sech awer elo näischt, déi Mesure ass nämlech schonn zanter uganks dës Jores a Kraaft. D'Spideeler wënsche sech iwwerdeems méi Disponibilitéit vun den Hausdokteren.

"Den Zougang zum Gesondheetssystem dierf och net duerch laang Waardezäite limitéiert ginn. Dofir finanzéiere mir eng zousätzlech Garde fir d’Urgencen an eise Spideeler.", esou de Luc Frieden a senger Ried. Op Nofro beim Secteur heescht et, datt dës Mesure schonn zanter Ufank vum Joer en place ass. Déi meescht Urgencë géinge sou wéi sou mat méi wéi 2 Doktere fonctionéieren, esou den Dr Marc Berna, medezineschen Direkter bei den Hôpitaux Robert Schuman.

"Konkreet sinn der hei am Moment fënnef Dokteren, déi sur place sinn. An hei wollt de Staat mengen ech garantéieren, dass eng Mindestzuel vun Dokteren do wier an duerfir dee Changement."
An de 4 Spideeler am Land, déi Urgencë garantéieren, hunn also elo zu all Moment zwee Doktere Garde. Déi éischt Ulafstell soll awer den Hausdokter bleiwen.

"Dat hei ass ee Bausteen, fir d'Versuergung vun den Urgencëpatienten ze verbesseren. Et gi vill anerer. Et ginn nach aner Diskussiounen, déi zwëschen enger FHL, engem Cercle de médecine générale an engem Ministère stattfannen, wou mer iwwerleeën, wéi mer och dohinner kënne kommen, dass d'Hausdokteren och fir déi Urgencëpatienten en nach méi grousse Bäitrag kënne leeschten."

D'Spidolsfederatioun huet och scho konkret Iddien, wéi d'Hausdokteren nach méi kënnen agebonne ginn. Den FHL-Direkter Sylvain Vitali:

"Wéi kann een de Patienten erméiglechen als éischt Ulafstell den Hausdokter ze hunn? Dat heescht d'Plagen, wou se kënne bei den Hausdokter goen, datt déi méi disponibel sinn, also fir kënnen déi Patienten, déi elo net eng Urgence vitale hunn, fir déi kënnen direkt ze traitéieren."

Wann ee muss an d'Urgence goen, misst een als Patient awer och verstoen, dass en Triage misst gemaach ginn."Do ginn d'Patienten, jee no Gravitéit, gi se agedeelt. Et ass jo natierlech, datt e Patient, dee liewensbedroleg, eng liewensbedroleg Erkrankung huet, als éischten traitéiert gëtt, an datt een, dee vläit de Fouss verstaucht huet, wat natierlech de Patient selwer eng Urgence ass, awer am Gesamte vläit net esou grav ass, ass datt deen dann net esou schnell bäikënnt."

Ugangs dës Joers war et zu Retarde beim Bezuele vun de Garde fir d'Doktere komm. Deemools hat d'CSV-Gesondheetsministesch Martine Deprez erkläert, dass dat domat géing zesummenhänken, datt d'Garde verstäerkt gi wieren an d'Konventioun dowéinst méi spéit ënnerschriwwe gouf.

An all Spidol hunn elo ëmmer op d'mannst zwee Doktere Gard fir d'Urgencen - eng Mesure, déi zanter Januar a Kraaft ass a vum Premier Luc Frieden a senger Ried zur Lag vun der Natioun ervirgehuewe gouf.

Zousätzlech Gard an den Urgencen / Reportage: Fanny Kinsch

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
13
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
5
Nationale Futtball
Hesper an Nidderkuer kréie keng UEFA-Lizenz
15
Skulptur aus Holz am Éislek geklaut
Kënschtler huet um Mëttwoch Plainte bei Police gemaach
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Aus dem Policebulletin
Zwee Männer stelle sech an Urgence de Batti, Mann kritt Handy zu Diddeleng geklaut
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Zwee Mol Farerflucht
Zeie gesicht no Kollisioun tëscht Auto a Minibus zu Mamer an no Accident zu Käerch
82.000 Kontakter an Uriff zejoert
D’Servicer vum Planning Familial sinn ëmmer méi gefrot
Audio
Nei Trajectoire fir d’Evolutioun vun den Defenseausgaben
Regierung trëppelt par rapport zu Nato-Engagement op d’Brems
CGDIS
Fënnef Blesséierter bei Accidenter am Laf vun e Mëttwoch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.