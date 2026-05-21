RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gedroe virun allem duerch Export vu FinanzservicerD’EU-Kommissioun geet dovun aus, datt d’Lëtzebuerger Wirtschaft sech 2026 an 2027 erhëlt

RTL Lëtzebuerg
Nom schwaache Wuesstem vun 0,6 Prozent am Joer 2025 soll de PIB 2026 ëm 1,6 Prozent an 2027 ëm 2 Prozent klammen.
Update: 21.05.2026 13:42
© EU-Kommissioun

Gedroe gëtt dat virun allem duerch den Export vu Finanzservicer.

Gläichzäiteg bleiwen d’Risiken héich. Déi geopolitesch Tensiounen an déi héich Energiepräisser drécken op d’Vertrauen vun de Konsumenten an op d’Investissementer. D’Inflatioun soll 2026 op 2,7 Prozent klammen, éier se 2027 nees op 1,8 Prozent zeréckgeet.

Och den Aarbechtsmarché bleift méi schwaach wéi gewinnt. De Chômage soll sech bei ronn 6,6 Prozent stabiliséieren.

Bei de Staatsfinanzen erwaart d’Kommissioun weider Defiziter. No engem Minus vun 2 Prozent vum PIB am Joer 2025 soll de Budgetsdefizit 2026 op 1,2 Prozent zeréckgoen, 2027 awer nees op 1,5 Prozent klammen. D’Staatsschold kéint dobäi op iwwer 30 Prozent vum PIB eropgoen.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
14
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
5
Skulptur aus Holz am Éislek geklaut
Kënschtler huet um Mëttwoch Plainte bei Police gemaach
Nationale Futtball
Hesper an Nidderkuer kréie keng UEFA-Lizenz
16
Weider News
Am Hibléck op Tripartite
Staatsbeamtegewerkschaft stellt konkreet Fuerderungen
5
Zousätzlech Gard an den Urgencen
Spideeler wënsche sech méi Disponibilitéit vun den Hausdokteren
Audio
Fotoen
9
Aus dem Policebulletin
Zwee Männer stelle sech an Urgence de Batti, Mann kritt Handy zu Diddeleng geklaut
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Zwee Mol Farerflucht
Zeie gesicht no Kollisioun tëscht Auto a Minibus zu Mamer an no Accident zu Käerch
82.000 Kontakter an Uriff zejoert
D’Servicer vum Planning Familial sinn ëmmer méi gefrot
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.