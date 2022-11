De 15. November géint 8.30 Auer koum et an der Stad zu engem Accident mat enger Trottinette an engem Auto. Eng Persoun gouf liicht blesséiert.

En Automobilist war um Boulevard Marcel Cahen ënnerwee a wollt un der Kräizung mat der Avenue du X Septembre an d'Route de Longwy abéien, wéi e Mann mat senger Trottinette, dee virdrun e Bus iwwerholl hat, mam Auto kollidéiert ass. An dësem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien. Leit, déi Informatiounen hunn, gi gebieden, sech per Telefon (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail police.luxembourg@police.etat.lu bei der Police ze mellen.