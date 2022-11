Och Betriber engagéiere sech jo, fir Energie ze spueren. D'Federatioun vun der Alimentatioun an Distributioun huet e Plang fir de Secteur eraus ginn.

Do gëtt recommandéiert, d'Luuchte bausst de Geschäfter tëscht 22 a 6 Auer auszeloossen an d'Intensitéit vun der Beliichtung vun der kommerzieller Surface erofzesetzen. Da kéinten d'Commercen, wann et geet, drop verzichten, fir déi Flächen ze hëtzen, op deene sech net reegelméisseg Mataarbechter oder Clienten ophalen.

Wa méiglech soll d'Temperatur op 20 Grad agestallt ginn, sou d'FLAD.