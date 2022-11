Alleguerten d'Homeoffice-Deeg, déi e Frontalier bis den 30. Juni 2023 leescht, ginn also net bei déi 25-Prozent-Reegelung vun der EU dobäigezielt.

Déi europäesch Legislatioun gesäit u sech vir, datt e Frontalier, dee méi wéi 25 Prozent vu senge Schaffstonnen ausserhalb vu sengem Aarbechtsland gemaach huet, seng Affiliatioun vun der Securité sociale a sengem Heemechtsland misst bezuelen an net, wéi soss, a sengem Aarbechtsland. Dës Reglementatioun gouf 2020 wéinst Corona ausgesat. Domadder wollt een op EU-Niveau et Frontalieren erméiglechen, ouni méiglech negativ Nieweneffekter méi Deeg am Homeoffice ze maachen. D'EU hat sech op dës Ausnam gëeenegt, fir d'Verbreede vum Coronavirus anzedämmen.

Nodeems dës Reegelung Enn Juni schonn emol bis Enn dës Jores verlängert gouf, hunn d'Membere vun der "Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Union européenne" elo decidéiert, d'Mesure elo nach emol ëm sech Méint op dann den 30- Juni 2023 ze verlängeren.

Dat huet de Ministère vun der Sécurité sociale en Dënschdeg matgedeelt. Et gëtt am Schreiwes awer präziséiert, datt dës Ausnam aktuell just fir de Beräich vun der Sécurité sociale gëllt. De steierleche Volet, wou et mat all Nopeschland vu Lëtzebuerg en aneren Accord gëtt, läit an der Kompetenz vum Finanzministère an ass duerch dës Decisioun net ausser Kraaft gesat.

De Communiqué

Télétravail: Période transitoire prolongée en matière d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers

Communiqué par : ministère de la Sécurité socialeLa commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne a mise à jour sa note d'orientation sur le télétravail pour qu'une prolongation de la période transitoire soit possible pour les États membres.

Mise en place en juin dernier, cette période transitoire prévoit une tolérance administrative, permettant aux travailleurs frontaliers de continuer à effectuer le travail sous forme de télétravail à partir de leur domicile, sans craindre de changer d'affiliation à la sécurité sociale en cas de dépassement du seuil prévu dans la législation européenne.

Sur base de cette note d'orientation, la période transitoire est prolongée de 6 mois et court donc jusqu'au 30 juin 2023.

Cette prolongation a pour objectif d'offrir aux personnes concernées une cadre stable pour effectuer le télétravail transfrontalier tout en permettant à la commission administrative de continuer à travailler sur une solution européenne durable. Les discussions avec les pays frontaliers sur un accord bilatéral ou multilatéral continuent également pendant cette période.

Cette disposition ne s'applique que pour le domaine de la sécurité sociale. Les dispositions en matière de la fiscalité sont régies par des accords bilatéraux spécifiques à part.