Trotz Bronchiolite-Epidemie stellt een an de Crèchen zu Lëtzebuerg net fest, dass aktuell méi Kanner preventiv oder wéinst Erkrankunge feelen.

Trotz Bronchiolite-Epidemie stellt een an de Crèchen zu Lëtzebuerg net fest, dass aktuell méi Kanner preventiv oder wéinst Erkrankunge feelen. An de Pediatrien bannent a baussent de Klinicken ass d’Situatioun awer nach ëmmer akut.

Et wier ee wuel op engem Pic ukomm, dee sech awer op engem Plateau géing halen. D’Infektiounsfäll géifen entretemps manner rapid klammen, mä et géifen der ëmmer nach vill.

An der Kannerklinik waren um Donneschde ronn 60 Kanner hospitaliséiert. Dorënner eng 40 wéinst dem RS-Virus, dee jo déi ënnescht Otemweeër ugräift an zu engem Sauerstoffmanktem bei klenge Kanner féiere kann.

Am Verglach mat leschter Woch leien aktuell zwar manner Kanner op der Intensivstatioun, mä d’Servicer am Spidol géifen ënner extremem Drock schaffen. Op laang Dauer géif d’Personal dat net packen, heescht et aus der Kannerklinik.

Och déi pediatresch Praxissen uechtert d’Land si weider komplett iwwerlaf. Dofir maachen d’Kannerdokteren nach emol en dréngende Appell un d’Leit d’Gestes barrièren anzehalen a besonnesch kleng Puppelcher ze schützen.

An deem Kader gëtt erënnert, dass Masken e Schutz géint allgemeng Infektiounen bidden, mam Vermierk dass och Influenza-Grippen am Ëmlaf sinn.