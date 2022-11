Den Undrang bei de Covid-Impfungen huet sech ze lescht ferm a Grenze gehalen. Zanter e Samschdeg ass den Impfzenter um Belval zou.

Wéi d'Santé matdeelt, kann ee sech weider am Impfzenter an der Victor-Hugo-Hal, respektiv bei Dokteren, déi dat maachen, an der Praxis oder a verschiddenen Apdikte géint de Coronavirus impfe loossen.