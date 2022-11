Et ginn éischt Detailer nom Virfall en Dënschdeg de Moie fréi, nodeems zu Péiteng eng Persoun mat engem Messer ugegraff gouf.

Wéi de Parquet matdeelt, ass d'Affer e Mëttwoch am Nomëtteg u senge Blessure verscheet. Et handelt sech ëm e Mann vun 29 Joer. De presuméierten Täter ass de 70 Joer ale Papp vum Affer. hien hat sech jo 6 Stonnen no senger Flucht an der uschléissender grousser Sichaktioun duerch d'Police selwer gestallt.

De Suspekten ass antëscht an Untersuchungshaft. Et gëtt wéinst versichtem Mord, respektiv versichtem Doudschlag ermëttelt.

Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg concernant une agression à arme blanche le 29 novembre 2022 à Pétange (30.11.2022)

Le mardi 29 novembre 2022, vers 5h45, un homme de 29 ans a été violemment attaqué à l’aide d’un couteau à Pétange sur la voie publique non loin de son domicile. L'agresseur a pris la fuite immédiatement après les faits.

Le parquet de Luxembourg a saisi de suite le juge d'instruction et demandé l’ouverture d’une instruction pour tentative d'assassinat sinon tentative de meurtre.

Le suspect qui est âgé de 70 ans et le père de la victime s'est rendu à la police le même jour en début d’après-midi.

Aujourd’hui, le suspect a été présenté au juge d'instruction et placé en détention préventive.

La victime est décédée en fin d'après-midi.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.