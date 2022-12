Wéi de Radio 100,7 mellt, wéilt déi aktuell Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer hire Posten och no den nächste Walen behalen.

D'Decisioun wier viru Kuerzem gefall, nodeems et e laangen Hin-an-Hier gouf, wien d’DP an déi Walen an der Stad wäert féieren. Ëmmer nees gouf et Rumeuren, dass d’Parteispëtzt gären déi aktuell Familljeministesch Corinne Cahen an d’Course geschéckt hätt.

Déi ganz Lëscht soll bis an de Mäerz d’nächst Joer stoen.