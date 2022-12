D'Santé deelt mat, datt d'Zuel vun de Leit, déi un de Suitte vum Coronavirus gestuerwe sinn, bei 1.168 bliwwen ass.

Aktuell si 34 Persounen hospitaliséiert, dovunner leien dräi Patienten op der Intensivstatioun. Als reinfizéiert gëlle Leit, bei deenen op d'mannst 90 Deeg tëscht zwee positiven PCR-Tester louchen.

Am Ganze goufe bis ewell 1.292.438 Impfdosisse genotzt. De Groussdeel vun den aktuellen Impfunge si Boosteren: 284 waren ergänzend Dosen, eng Persoun krut eng éischt a keen eng zweet Sprëtz.

D'Reproduktiounszuel läit bei 1,14. Wann den Taux iwwert 1 läit, bedeit dat, datt eng Persoun, déi de Virus huet, am Duerchschnëtt méi wéi eng aner Persoun infizéiert.

Kanner tëscht 6 Méint a 5 Joer kënnen elo och géint Covid-19 geimpft ginn. Dat huet d'Regierung um Mëttwoch decidéiert. Domat suivéiere si der Recommandatioun vum Conseil supérieur fir Infektiounskrankheeten.

Déi lescht Woch ass d'Zuel vun de Covid-Neiinfektiounen op ronn 1.200 Fäll an d'Luucht gaangen. Derbäi kommen eng 780 Reinfektiounen. Dat schreift d'Santé e Freideg den Owend an hirer Retrospektiv.

Aacht infizéiert Persoune sinn an där Woch gestuerwen. D'Altersmoyenne vun den Doudege louch bei 86 Joer.

22 Persoune goufe mat enger Infektioun hospitaliséiert. Eng Persoun gouf op der Intensivstatioun behandelt.

D'Santé erënnert dann och dorun, dass den Impfzenter um Lampertsbierg iwwert d'Feierdeeg zou ass.

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022



Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a augmenté à 1.214 cas par rapport à 1.164 cas la semaine précédente.

A ce nombre s'ajoutent 784 réinfections, soit 39,2% de l'ensemble des personnes testées positives contre 721 (38,2%) la semaine précédente.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 28 novembre au 4 décembre est passé de 7.271 à 7.542.

19 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 3.786. Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 4 décembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 2.915 par rapport à 2.763 au 27 novembre et le nombre de personnes guéries est passé à 303.730 (par rapport à 302.676). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 43,9 ans.

Pour la semaine 28 novembre au 4 décembre, 8 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer.

L'âge moyen des personnes décédées est de 86 ans.

Dans les hôpitaux, 22 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 23 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés est de 1. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 67 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a augmenté à 1,06 (1,03 la semaine précédente), et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 16,01% à 16,10%.

Le taux d'incidence est passé à 188 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 180 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente. En ajoutant les réinfections, le taux d'incidence est de 311 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours et de 608 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours (Source INSA).

Les réinfections ainsi que les autotests certifiés ont été inclus dans le calcul des taux d'incidence par groupe d'âge (Source INSA). Comparé à la semaine précédente, le taux d'incidence augmente dans les groupes d'âge entre 0 et 59 ans (+9%) et diminue chez les 75+ ans (-9%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré chez les 0-4 ans (101 cas pour 100.000 habitants).

Le taux d'incidence le plus élevé est enregistré chez les 90+ ans (552 cas pour 100.000 habitants), les 30-39 ans (450 cas pour 100.000 habitants) et les 85-89 ans (431 cas pour 100.000 habitants).

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022, 1.406 doses ont été administrées : 9 personnes ont reçu une première dose, 22 ont reçu une deuxième dose, 81 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 1.249 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 45 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 0 une quatrième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 5 décembre à 1.292.351.

474.860 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79 % par rapport à la population vaccinable (dont la population 5+).

Fermeture temporaire du centre de vaccination Victor Hugo du 24.12.2022 au 02.01.2023



Le centre de vaccination Victor Hugo sera temporairement fermé du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

Contact Tracing : Comment recevoir son ordonnance d'isolement ?

Suite à la nouvelle loi COVID-19, le fonctionnement du Contact Tracing a été adapté: si vous êtes testé positif à la COVID-19, restez en isolement. Pour recevoir votre ordonnance d'isolement, vous pouvez remplir le formulaire d'auto-déclaration avec la référence REFCP sur le site https://covid19.lu.

Un SMS en provenance du numéro d'envoi suivant +352 621 203 000 sera également envoyé aux personnes positives à la COVD-19.

Plus d'information sur covidtracing.lu

Les possibilités de vaccination

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de Santé LNS: https://lns.lu/en/publications-en/

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le rapport CORONA STEP est établi tous les 15 jours.

Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d'épuration analysées au cours des semaines 47 et 48 de 2022 montre une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. La situation de la contamination des eaux usées par le SARS-CoV-2 semble être assez stable par rapport aux deux semaines précédentes, même si une très légère tendance à la hausse a pu être observée à partir de la semaine 47. Les prochains résultats seront essentiels pour savoir si cette tendance se confirme.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.