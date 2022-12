Géint 1.30 Auer an der Nuecht op e Sonndeg hat et an e puer Verkafsstänn um Chrëschtmaart an der Stad gebrannt.

Éischten Informatiounen no ass ee Stand komplett ofgebrannt. Wéi den 112 mellt, wier awer kee blesséiert ginn. D'Police judiciaire befaasst sech mat den Ermëttlungen. Gebrannt hat et och zu Allerbuer. Hei war et eng Schminni, déi Feier gefaangen hat. Och hei gouf kee blesséiert.