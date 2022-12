Weider Sujeten am Nationalcomité vum OGBL waren d'Logementskris an den Accord salarial an der Fonction publique.

"Déi kal Progressioun* muss direkt gestoppt ginn", dat huet d’Presidentin vum OGBL Nora Back op enger Pressekonferenz betount, déi am Uschloss vun hirem nationalem Comité war. D’Regierung misst elo agéieren an nach dës Legislaturperiod eppes maachen. Den OGBL huet an deem Kontext och wëlles, am Januar eng Campagne ze lancéieren.

Anere Sujet war zum Beispill d’Logementskris. Et misst een onbedéngt géint d’Spekulatioun um Wunnengsmaart virgoen, wat dem OGBL no awer mam Impôt foncier net genuch geschitt. Och den Accord salarial vun der Fonction publique gouf ugeschwat, deen e Freideg ënnerschriwwe gouf a mat deem den OGBL komplett iwwerrascht gi wier. Et kéint net sinn, datt d’Gewerkschaft do net mat bei de Negociatioune war, an et géif fir déi nächst Verhandlunge kee Wee laanscht den OGBL féieren, huet d’Presidentin Nora Back nach betount.

*Ënner kal Progressioun versteet een, datt d'Leit duerch Haussen an der Pai, egal wéi déi entstinn, méi Steiere musse bezuelen, d'Steiertabell awer net un Haussë vun de Präisser an Tariffer, sief dës duerch Inflatioun oder aner Erhéijungen, ugepasst gëtt. Esou hunn d'Leit zwar brutto méi an der Pai, netto awer duerch déi méi Steieren an d'Präishaussë manner am Portmonni.