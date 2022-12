Zanter 2005 ass Lëtzebuerg Member vun der European Space Agency, kuerz ESA.

All véier bis fënnef Joer gëtt d'Politik an d'Strategie vum Grand-Duché am Beräich Space analyséiert an nei ausgeriicht. En Dënschdeg war et d'Presentatioun vun der Space-Politik fir d'Joren 2023 bis 2027. An do huet sech Lëtzebuerg nawell éiergäizeg Ziler gesat.

Net manner wéi 256 Milliounen Euro solle vun 2023 bis 2027 zu Lëtzebuerg am Beräich vum Weltall investéiert ginn. 127 Milliounen Euro fléissen an d'ESA, 110 Milliounen an den nationale Programm LuxIMPULSE an 19 Milliounen an déi national Recherche. Am Prinzip knäppt déi nei Strategie un déi aktuell un, ma op ee Punkt wëll ee sech an Zukunft nach méi konzentréieren, wéi de Wirtschaftsminister Franz Fayot ënnersträicht.

"Wat anescht ass a wat nei ass, ass, datt mer eis an Zukunft vill méi op d'Nohaltegkeet fokusséiere wäerten. Dat war och scho virdrun ee Bestanddeel, mee d'Nohaltegkeet ass elo wierklech de roude Fuedem, dee sech duerch eis Strategie zitt. Dat ass engersäits d'Nohaltegkeet vun den Aktivitéiten hei zu Lëtzebuerg, dat heescht, datt mer nach méi an och stabel Entreprisë kréien, déi sech hei entwéckelen."

Doriwwer eraus soll och gekuckt ginn, datt d'Weltraumaktivitéiten hëllefen, Problemer op der Äerd, wéi beispillsweis de Klimawandel, nohalteg ze léisen. Et soll zudeem evitéiert ginn, datt sech ze vill Knascht am Weltraum usammelt. Fir déi Ziler ze erreechen, bräicht et een internationale legale Kader. De Franz Fayot ass sech awer bewosst, datt deen net esou einfach ze realiséieren ass.

"Et ass natierlech ee ganz komplexe Beräich, wou och dee ganz wichtegen Aspekt vun der Defense mat eraspillt. Grouss Länner gesinn hir Sécherheets- a Verdeedegungsinterêten am Space. Dir hutt Recht, datt dat net perfekt ass, och dee Kader, deen elo do ass. Mee mir sinn der Meenung, datt eis Kaart an där Space-Ekonomie doranner läit, datt mer wierklech eppes maache mussen, wat responsabel ass."

Zu Lëtzebuerg gëtt et am Beräich vum Space aktuell ronn 70 Acteuren, déi eng 1.400 Persoune beschäftegen. Am Wirtschaftsministère a bei der Luxembourg Space Agency erwaart ee sech, datt déi Zuelen an den nächste Jore weider klamme wäerten.

PDF: Stratégie spatiale 2023-2027

Franz Fayot a présenté la stratégie spatiale 2023-2027 qui s'articule autour de la durabilité (13.12.2022)

Depuis l'adhésion du Luxembourg à l'Agence spatiale européenne (ESA) en 2005, la politique et la stratégie spatiales du Luxembourg sont révisées tous les 4 à 5 ans dans le cadre des Conseils ministériels de l'ESA. En date du 13 décembre 2022, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, en présence du président du conseil d'administration de la Luxembourg Space Agency (LSA), Mario Grotz, et du CEO de la LSA, Marc Serres, a présenté les politique et stratégie spatiales du Luxembourg pour la période 2023 à 2027.

L'objectif de la stratégie pour la période 2023 à 2027 est de poursuivre l'effort consenti pour le développement du secteur spatial luxembourgeois en tant que vecteur de diversification et de pérennisation de l'économie luxembourgeoise, mais également en tant que contributeur majeur de la durabilité des activités sur Terre et en privilégiant une approche responsable des activités dans l'Espace.

Lors de la conférence de presse, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a dit: «L'engagement du Luxembourg à développer un secteur spatial remonte aux années '80 avec la création de SES. L'objectif politique, à l'époque tout comme aujourd'hui, est de faire du spatial l'un des piliers économiques du pays. La stratégie renouvelée pour les 5 années à venir se focalisera sur le développement des compétences industrielles dans les thématiques qui permettront de contribuer en partie aux objectifs de développement durable, de supporter la coopération au développement et l'action humanitaire du Luxembourg, ou encore de contribuer au développement d'autres secteurs économiques d'intérêt pour le Grand-Duché.»

La stratégie 2023-2027 se décline selon 4 axes principaux:

• La durabilité des activités économiques;

• La durabilité des activités sur Terre;

• La durabilité des activités dans l'Espace;

• L'utilisation durable des ressources spatiales.

L'investissement public nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie spatiale moyennant la participation aux programmes de l'ESA ainsi qu'au programme national LuxIMPULSE s'élève pour la période 2023 à 2027 à un total de l'ordre de 256 millions d'euros, soit une augmentation de 21,6% par rapport l'enveloppe de la période 2020-2024.

Depuis l'adhésion à l'ESA en 2005, deux événements ont marqué le parcours du Luxembourg dans le domaine spatial: l'initiative SpaceResources.lu lancée en 2016 et la création de la Luxembourg Space Agency (LSA) en 2018. Les investissements effectués jusqu'à maintenant ont déjà eu un impact important pour le Luxembourg avec une croissance significative du nombre d'entreprises et de l'emploi correspondant.

Aujourd'hui, le Luxembourg héberge un peu plus de 70 acteurs publics et privés, alors qu'il n'en comptait qu'une vingtaine en 2016. En termes d'emploi, les dernières statistiques indiquent que ce secteur emploie un peu plus de 1.400 personnes (entreprises et organismes de recherche publics), soit un doublement de la taille de l'écosystème depuis 2016.