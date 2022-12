Als éischte Riedner huet de Mëttwoch de Moien den CSV-Co-Fraktiounspresident Gilles Roth op d'Presentatioun vum Budget fir d'Joer 2023 reagéiert.

Als Vollekspartei vun der breeder Mëtt géing der CSV de sozialen Zesummenhalt am Land um Häerz leien. Dowéinst hätt een déi zwee Tripartitesaccorden, déi dëst Joer ënnerschriwwe goufen, och matgedroen. Fir de Rescht huet sech den Oppositiounspolitiker awer wéineg iwwerzeegt vun der Finanzpolitik vun der Regierung gewisen. Lëtzebuerg bräicht stabil ëffentlech Finanzen, ma mat der aktueller Politik géing d'Staatsschold am Joer 2026 bei 27 Milliarden Euro an domat bei 29,5 Prozent vum PIB leien. Dat wier geféierlech no un der Grenz vun 30 Prozent.

De Gilles Roth vun der CSV (1)

"D'Regierung ënnersträicht offiziell eng Scholdegrenz mat Verweis op den Triple A an op d'Wichtegkeet vun enger Trajectoire vun de Staatsfinanzen. Awer eng Trajectoire ass net ze gesinn. An um Plaffong vun den 30% gëtt et keng Eenegkeet. Fir d’CSV ass et kloer: Mir si keng Prozent-Fetischisten. Mee mir halen awer op den Triple A a wann dat sollt déi 30% beinhalten, jo da musse mir och de Wee dohinner fannen."

D'Staatsfinanze sollten awer net duerch méi héich Steieren an der Riicht gehale ginn. An de fette Joren 2018, 2019 an 2020 wier verpasst ginn, de Leit een Deel vun den héije Staatsrecetten a Form vu Steiererliichterungen zeréckzeginn. D'Bierger wieren awer net d'Mëllechkou vum Staat, dowéinst géing ee sech bei der CSV fir eng Steierreform ausschwätzen, mat ënner anerem enger Upassung vun der Steiertabell un d'Inflatioun.

De Gilles Roth vun der CSV (2)

"Firwat eng Inflatiounsberengegung vun der Steiertabell? Um Enn vun 2023 wäerte viraussiichtlech 8, jo ech widderhuelen, ganzer 8 Indextranchen ouni steierlech Berécksiichtegung ginn. Du jamais vu! Dat ass fir d'CSV inakzeptabel! De Leit virzegaukelen, eng Inflatiounsberengegung wier net selektiv, net cibléiert, dat ass ganz einfach falsch."

Fir d'Zukunft misst de Staat bei sengen Depensë Prioritéite setzen, dat beispillsweis an de Beräicher Mobilitéit, Logement a Gesondheet.

LSAP steet hannert dem Staatsbudget fir dat anert Joer

Fir de Fraktiounschef Yves Cruchten ass et e Budget mat Kontinuitéit, awer och neien Akzenter wéinst de Krisen.

D'LSAP begréisst déi héich Investissementer. Si maachen d'nächst Joer mat 3,8 Milliarden Euro 4,6 Prozent vum PIB aus. D'Regierung géif net mam roude Bic duerch d'Investissementer goen.

Eng gewëss Oneenegkeet gëtt et an der Regierung jo, wat d'Staatsschold ugeet. Dës geet dat anert Joer nees erop vun 19,2 op 21,8 Milliarden Euro. 2026 sollen et souguer iwwer 29 Prozent sinn. D'Grenz vun 30 Prozent vum PIB kënnt méi no. An d'DP notamment wëll déi net depasséieren. Dat wär allerdéngs näischt, wat d'LSAP beonrouegt, sot den Yves Cruchten.

Och d'Sozialiste wären der Meenung, dass ee soll probéieren, ënnert der Grenz ze bleiwen. Fir si wär et awer eng artifiziell Grenz a keen Hindernis, dat een net iwwerwanne kéint, falls weider Interventioune vum Staat néideg wären. Den Yves Cruchten huet ervirgestrach, dass seng Partei fir en nohaltege Wirtschaftsmodell an eng ëffentlech Santé ass, an där jiddereen d'selwecht traitéiert gëtt, egal wat e verdéngt.

