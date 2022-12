D'CCDH huet hiren Avis zu zwee Projets de Règlements iwwert d'Organisatioun vun de Prisonge presentéiert.

D'Reglementer zu der Organisatioun vun der Untersuchungshaft an dem Prisong fir Mineure wieren interessant, mee et wier nach vill Loft no Uewe fir d'Zil vun der Resozialiséierung vun de Detenuen ze areechen, seet de President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun, de Gilbert Pregno. Zu deenen zwee Reglementsprojeten huet d'CCDH en Avis ofginn, dee 40 Säiten ëmfaasst.

CCDH fir humane Strofvollzuch / Rep. Diana Hoffmann

An engem Prisong géing d'Fräiheet ageschränkt ginn, mee aner Rechter misste bestoe bleiwen, betount de Gilbert Pregno. Soss géing d'Gefor vun enger Dehumaniséierung vum Mënsch bestoen. Et misst méi Wäert drop geluecht ginn, dass d'Resozialiséierung no der Fräiloossung och geléngt. Dofir missten d'Detenuen och e Recht op e faire Loun hunn, an et misste Léisunge fonnt ginn, dass se net nom Prisong op der Strooss landen. Och gouf vun der CCDH kritiséiert, dass een hei zu Lëtzebuerg automatesch vun engem Fluchtrisiko ausgeet, wann eng Persoun kee legale Wunnsëtz am Land huet. Dat wier wuel mat ee vun de Grënn, dass 43 Prozent vun alle Prisonéier hei am Land an Untersuchungshaft wieren.

Fir iwwert d'Mënscherechter ze schwätzen, misst een Ofstand zu de grousse Rieden huelen an den Detail kucken. An do géingen et nach vill Punkte ginn, déi ze verbessere sinn, seet d'Rhéa Ziadé, Juristin bei der CCDH. De Fraerechter géing dacks net genuch Rechnung am Reglement gedroe ginn, genausou wéi déi vun LGBTQIA+ Persounen. Generell vun alle Leit, déi kéinte spezifesch Besoinen hunn, sou d'Aschätzung.

Et géing ee sech froen, wou am Reglementsprojet déi grouss Ambitiounen am Jugendschutz ze fanne wieren. Do wier en Paradigmewiessel annoncéiert ginn, an elo wier decidéiert ginn, Mineure wärend der Renovatioun vun der Unisec am Prisong Uerschterhaff ënnerzebréngen. Dat fënnt d’CCDH keng gutt Léisung. Och gëtt eng Transitiounsperiod gefuerdert fir Jonker vun 18 bis 21 Joer. Dass dës kennen am Prisong fir Mineure bléiwen, wann se schonn do waren, fir esou d'Reinsertioun ze fërderen.

Beim Reglement fir d’Organisatioun vum Prisong fir Mineure géing et sech haaptsächlech ëm e Copy-Paste vum Reglement fir Erwuessener handelen, sou nach eng generell Kritik.