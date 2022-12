D'Investissementspolitik vum Pensiounsfong gouf ëmmer nees vun Ëmweltorganisatioune kritiséiert, well och an net-erneierbar Energien investéiert gëtt.

De Lëtzebuerger Pensiounsfong soll eng nei Strategie kréien, déi festleet wouran de Fong investéiert. Ier de Sozialminister dës guttheescht, soll se allerdéngs an der Chamber debattéiert ginn. Dat huet de Claude Haagen en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber op eng Fro vun der Lëtzebuerger Deputéierter Myriam Cecchetti geäntwert.

