RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aus dem CGDIS-BulletinPersoun bei Kollisioun tëscht Héiweng a Koler blesséiert, SAMU op der Plaz

RTL Lëtzebuerg
Dräi Persoune goufen en Dënschdegmoien an Accidenter blesséiert, dat ënnert anerem zu Esch, wou de SAMU huet missen op d'Plaz kommen.
Update: 03.02.2026 12:36
© Laurent Weber

D’Ekippe vum CGDIS mellen dräi Accidenter um Dënschdegmoien, bei deenen insgesamt dräi Persoune blesséiert goufen.

No enger Kollisioun kuerz no 6 Auer tëscht zwee Autoen um CR106 tëscht Héiweng a Koler goufen direkt dräi Asazzenteren op de Plang geruff, och de SAMU huet missen op d’Plaz, fir no enger blesséierter Persoun ze kucken.

Da gouf kuerz virun 8 Auer eng Persoun an der Rue Large zu Esch-Uelzecht vun engem Auto ugestouss a blesséiert. Hei waren déi lokal Ekippe vum CGDIS am Asaz.

Och schonn um 5.30 Auer war et zu engem Accident um RN14 tëscht Dikrech a Steeën komm. D’Ekippen aus der Nordstad waren op der Plaz, fir sech ëm eng blesséiert Persoun ze këmmeren.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack um Lampertsbierg
Ex-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert
Video
Fotoen
No déidlecher Messerattack um Lampertsbierg
D'Famill vum verstuerwenen Alicia seet Merci fir d'Ënnerstëtzung
Suspensioun vum Dokter Wilmes
Martine Deprez: "Et ass net wéinst engem Prozedurfeeler, dass um Fong den Dossier net korrekt ass"
Video
Audio
Police huet Éischt Hëllef geleescht
Mann am Garer Quartier mat Messer ugegraff a blesséiert - Verdächtege festgeholl
Fotoen
Affär Wilmes
Bis ewell kee Recours vun Affekote vum Dokter, Patientevertriedung krut 25 Reklamatiounen
Weider News
D'Police mellt
Fënnef Männer bei Abroch zu Péiteng erwëscht
Appell vu Wirtschafts- an Ëmweltministèren
Am Kader vu"Smartcities" koume 15 Projete vu Gemengen eran, ma et sinn nach Suen do
0
Serge Wilmes
CGFP opgrond vun de Sozialwalen "eenzegen an exklusive" Verhandlungspartner
8
Weidere Réckruff
Mëllechpudder CAPREA 1 aus Geessekéis vun der Mark babybio kéint Cereulid enthalen
Op där Plaz ass de Buschauffer mam Gefier an d'Feld gefuer.
All Hëllef koum ze spéit
Buschauffer stierft tëscht Scheedel a Kiemen
Déi eng wëlle staatlech Virgaben, déi aner net
Bei de Gemenge ginn d'Meenungen iwwert déi geplangte Grondsteier auserneen
Audio
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.