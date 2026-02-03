RTL TodayRTL Today
Appell vu Wirtschafts- an ËmweltministèrenSmartcities: 15 Projete vu Gemengen erakomm. Et sinn nach Suen do

François Aulner
D'Wirtschafts- an Ëmweltministèren haten am Juni d'lescht Joer hire "Smartcities"-Subventiounsplang fir Gemenge lancéiert.
Update: 03.02.2026 11:52
© François Aulner

Dat war an ass en Appel à projets fir d’Gestioun vum Verkéier, vun der Energie oder vun de Ressourcë mat Hëllef vun Donnéeë méi gescheit an nohalteg ze maachen. En Dënschdeg de Moie gouf op enger Pressekonferenz en Tëschebilan gezunn.

15 Projete koumen eran. 5 goufen fir den Appel à projets zeréckbehalen, dovunner 3 am Kader vun der Mobilitéit, 1 am Kader vun der Energie am 1 am Kader vun de Ressourcen. 6 Projete goufen dem Klima- an Energiefong presentéiert. 4 konnten net zeréckbehale ginn, mee goufen trotzdeem als pertinent ugesinn a ginn dowéinst dem Fong fir den Naturschutz respektiv dem Waasserfong weidergeleet. De Wirtschaftsminister Lex Delles huet vu “ganz breet gefächerte” Projete geschwat. Et geet vun engem Parkleitsystem, iwwert Héichwaasserschutz bis hin zu Systemer fir eng intelligent Gestioun a Vernetzung vu Gebaier.

Projete kënne bis zu 50% subventionéiert ginn, wa sech puer Gemengen zesummeschléissen bis zu 60%. Fir kleng Gemengen ënner 3.000 Awunner gëtt et och nach Plus 10% méi a 25.000 Euro, wann ee sech extern ënnerstëtze léisst. Bis 80% kann een theoretesch kréien. Gedeckelt ass d’Subventioun awer op 500.000 Euro pro Projet. Virgesi war eng budgetär Enveloppe vu 5 Milliounen Euro an nom éischten Appel à projet sinn nach Suen do. Den Ëmweltminister Serge Wilmes sot, et wéilt een nach méi Gemengen a Gemengesyndikater encouragéieren, matzemaachen a wa méiglech kollaborativ ze schaffen. Bis de 15. Mäerz kënne nach Projeten agereecht ginn. Zwee Joer méi spéit solle se Realitéit sinn.

De President vum Syvicol, CSV-Deputéierten a Schäffen zu Klierf, den Emile Eicher sot, seng Gemeng hätt scho selwer e Projet subventionéiert kritt: LED-Luuchten an net egal ewéi eng wieren installéiert ginn a géingen a Funktioun vum Besoin automatesch un an aus goen. De Syvicol steet de Gemengen, déi interesséiert sinn, zur Verfügung fir ze hëllefen, hir Projeten ze preparéieren. En Uruff geet duer.

