D'Jeeër verlaange vum Ëmweltministère an der Naturverwaltung ugepassten Ofschosspläng a verlängert Juegdzäiten.

Den Ament ass d’Dreifjuegd just nach fir d’Wëllschwäin op. Eng Zort Juegd, déi absolut noutwendeg wier, fir d’Populatioun erofzedrécken an d’Wëldschied am Greff ze behalen, esou d’Jeeër.

"Et gëtt ze vill Wëllschwäin". Eng Ausso, déi een ëmmer nees héiert oder liest. De Robert Frank, Juegdhär zu Elleng seet, datt d'Wëld an de leschte Jore vill Friessen an der Natur a bei de Baueren op de Felder fonnt huet. D’Populatioune wieren dofir schwiereg kleng ze halen.

Aktuell Méiglechkeete géifen net duer goen

Bis op sechs Wochen am Fréijoer ass d’Juegd op Wëllschwäi vum Héichsëtz erof ëmmer op, dat bis eng Stonn no Sonnenënnergang. Eng Stonn viru Sonnenopgank dierf dann nees geschoss ginn. Dat géif net duer, well d'Wëllschwäin wieren éischter nuets um Tour, esou d’Jeeër, a froen d’Naturverwaltung dofir méi Zäit.

D'Famill vum Robert Frank huet scho ganz laang Juegdlousen am Oste vum Land. D’Ofschosspläng, also wat laut Administratioun misst geschoss ginn, wieren hei allerdéngs bal net z’erfëllen, esou de Jeeër.

Aus den offiziellen Zuele vun der Naturverwaltung geet ervir, datt op d’Land gekuckt, ee bei de Schwäin tëscht 2018 an 2022 bei 130 Prozent louch. Also méi geschoss gouf, wéi eigentlech virgesinn.

Am Osten hätt een e weidere Problem, d’Noperschaft mam Haff Réimech, e staatlecht Naturschutzgebitt, wou den Ament keng Juegd organiséiert gëtt. An der Period vum 1. Abrëll 2021 bis den 31. Mäerz 2024 solle dem Ofschossplang no 56 Wëllschwäi geschoss ginn.

E Mëttwoch den Owend am Journal op der Tëlee gesitt der dann och d'Reaktioun vum Ëmweltministère.