E Sonndeg geet zu Beidler bei Jonglënster eng Ära op en Enn. Da schalt de franséische Radiosprogramm vun RTL d'Laangwell of.

D'Decisioun ass am Oktober zu Paräis gefall, mat als Haaptgrond dem héijen Energieverbrauch. An awer. D'Enn vun de "Grandes-Ondes" ass mat vill Nostalgie verbonnen. "On peut se dire qu'il y a aussi la FM et bientôt le DAB+ partout. Mais certains n'ont pas envie de passer par ces nouveaux outils qui sont à notre disposition. Ils sont fidèles à un son. Parce que le sont des grandes ondes, il était un son particulier. Un son compressé. Certains, ça les horripilait, d'autres adorait ça."

Sou de Georges Lang, deen zanter 1971 an de Studioe vun RTL mat Passioun d'Auditeuren duerch den Owend begleet. Iwwer d'Jore gouf hien zu engem vun de Monumenter vun RTL Frankräich. E Mann, dee wéi keen anere Stonnen iwwer d'Laangwell erziele kann. D'"Grandes Ondes" wéi se am Hexagon soen.

"S'il n'y avait pas eu de grandes ondes, il n'y aurait pas eu mon émission. La radio, c'était uniquement ces trois piliers qui sont dernière nous. Junglinster qui retransmettait tous les programmes qui venaient soit de Paris, soit de la Villa Louvigny. Moi j'ai fait partie de l'équipe de la Villa Louvigny."

De Georges Lang versteet d'Decisioun vun der Direktioun vun RTL Frankräich, grad op dësem Ament, matten an der Energiekris, d'Laangwell ofzeschalten. Och wann hien, grad wéi déi ganz technesch Ekippen hei zu Lëtzebuerg, eng gewëss Melancholie net verstoppe kann.

De Sven Weisen vun der BCE erkläert: "De Laangwelle-Sender brauch awer eng relativ grouss Leeschtung fir ganz Frankräich ofzedecken. A mat den aktuelle Stroumpräisser wier dat eng relativ héich Erhéijung fir d'Joer 2023 ginn."

Ugefaangen, huet alles am Mäerz 1933 an der Villa Louvigny mat Radio Luxembourg. 3 Joer méi spéit, goufen éischt Studioen um 22, rue Bayard zu Paräis ageriicht. Gesent, gouf awer vu Jonglënster aus.

"Mir haten effektiv eng 5 bis 6 Sender, déi deelweis parallelle hei gelaf sinn. Vun der Laangwell iwwer d'Mëttelwell an och Kuerzwell."

D'Decisioun, ob déi historesch iwwer 200 Meter héich Antenne vu Beidler a Jonglënster erhale bleiwen oder ob se eventuell ëmgeluecht ginn, ass nach net gefall. Dat hänkt vum zukünftegen Developpement vum Site of. Wat den Ëmfang vu Radio-Programmer ugeet, do gehéiert d'Zukunft nieft FM a Satellit, neien digitale Standarde wéi dem DAB+, respektiv dem Streaming iwwer Internet. Den Ament lauschteren eleng a Frankräich all Dag eng 5,5 Millioune Leit RTL Radio.