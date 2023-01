Wéi d'Police géigeniwwer RTL confirméiert, koum et en Dënschdeg géint 13.45 Auer zu engem Ugrëff zu Diddeleng.

Eng Persoun gouf an der Rue de l'Eglise attackéiert, de presuméierten Ugräifer konnt an Tëschenzäit awer scho gestallt ginn. Eng Ambulanz an en Helikopter waren op der Plaz, d'Affer gouf mat Blessuren an d'Klinik bruecht. Doriwwer, wéi schwéier d'Blessure sinn, ass bis ewell nach näischt bekannt.