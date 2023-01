Nodeems de Gesondheetstechnologie-Konzern Philips weltwäit Otemgeräter zréckgeruff huet, waarden haut nach vill Patienten, datt hir Apparater ersat ginn.

Méi wéi 1.000 Leit zu Lëtzebuerg ware vun enger weltwäiter Réckruffaktioun vum hollännesche Gesondheetstechnologie-Konzern Philips betraff. Wéi mir am November gemellt haten, goufen d'Patienten eréischt spéit informéiert, datt hir Maschinnen, déi zum Beispill bei Otem-Aussetzer am Schlof an den Asaz kommen, missten ersat ginn. Haut nach waarde vill Patienten drop, datt hir Apparater ersat ginn, huet de Gesondheetsdirekter Jean-Claude Schmit e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview confirméiert. Genee Zuelen huet d'Santé net.

"D'Santé kennt jo d'Patienten net fir sou Apparater, d'Santé kennt just d'Grossisten, déi esou Apparater importéieren a mir kennen dann och eventuell grouss Clienten, wéi Klinicken oder sou, déi sou Apparater akafen. An déi sinn informéiert ginn, effektiv duerch de Produzent, et ass d'Responsabilitéit vum Produzent. Déi ganz Réckruffaktioun ass extrem lues an dat ass bedauerlech, mee déi ass och net nëmme lues zu Lëtzebuerg, déi ass weltwäit lues. Et ass e weltwäite Problem an déi Firma, déi déi Apparater produzéiert, kënnt einfach net no, fir déi ze remplacéieren."

Am November hat Philips eis géigeniwwer gesot, Zil wier bis Enn 2022 90% vun de Maschinne weltwäit z'ersetzen. Weder Philips selwer, nach d'Firma, déi d'Apparater zu Lëtzebuerg verkaf huet, konnten op Nofro soen, wéi vill där Maschinnen am Grand-Duché benotzt ginn, respektiv goufen. Och bei der Gesondheetskeess wosst een net, wéi vill Patiente betraff sinn. Déi meeschten Apparater schéngen iwwert d'Nordspidol verdeelt ginn ze sinn, am Ganzen 1.024. Hei hätte mëttlerweil en Drëttel vun de Patienten en neien Apparat kritt, heescht et vum CHdN.