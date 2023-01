E Freideg den Owend koum et zum Virfall am Süde vum Land, dat op engem Futtballterrain.

D'Police ermëttelt am Moment dann och am Kader vum dësem Tëschefall, sou dass et nach keng genee Detailer säitens der Police fir de Public ginn. RTL krut awer confirméiert, dass et effektiv zu sou engem Tëschefall e Freideg komm ass.

Weider krute mer confirméiert, dass e Messer am Spill war, mat deem eng Persoun gepickt a blesséiert gouf. Déi blesséiert Persoun koum an d'Spidol.