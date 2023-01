Nodeem op verschidde Problemer am Projet de Loi higewise gouf, huet den zoustännege Ministère mat der Landwirtschaftskummer dësen iwwerschafft.

Zwee Deeg virum Agrarsommet en Donneschden zu Senneng deelt de Landwirtschaftsministère mat, datt et am Projet vum neien Agrargesetz Ännerungen op 5 Punkte gëtt. Déi Ännerunge goufen zesumme mat der Landwirtschaftskammer ausgeschafft, nodeems ënnert anerem si op verschidde Problemer am Projet de loi higewisen hat.

Ee vun deene Punkte betrëfft d'Hëllefe fir Investissementer. Zum Beispill ginn déi Hëllefen der reeller Evolutioun vun de Präisser ugepasst, de Plaffong, fir an nei landwirtschaftlech Maschinnen z'investéieren, gëtt eropgesat, d'Lëscht vun de Maschinnen, déi fir eng Hëllef a Fro kommen, gëtt iwwerschafft an d'Hëllefe fir Investissementer, déi der Ëmwelt an dem Wuel vun den Béischten ze gutt kommen, ginn och ugepasst.

En anere Punkt, dee vill an der Kritik stoung, war d'Reduktioun vun den Emissioune vun Ammoniak. Dat waren d'Artikelen 6 a 7 vum Gesetzprojet.

Do si sech de Landwirtschaftsminister an d'Landwirtschaftskammer eens ginn, datt keng Autorisatioun fir d'Vergréisserung vun engem Betrib accordéiert gëtt, wann d'Zuel vun den Aarbechtsunitéite bei 5 oder driwwer läit.