Bei der CSV sinn d'Wierfele gefall, wien als Spëtzekandidat fir d'Oppositiounspartei an d'Wale geet: et ass de Comeback vum Ex-CSV-Minister Luc Frieden.

RTL-Informatiounen no mécht de Presidenten-Duo Wiseler-Margue dem CSV-Nationalrot de nächste Mëttwoch dës Propositioun. Deemno gëtt et een eenzegen nationale Spëtzekandidat an der Persoun vum Luc Frieden, deen aktuell ënner anerem de President vun der Chambre de Commerce ass. Bannent der CSV gouf ewell déi lescht Méint iwwer sondéiert, wien den Challenge vum "Renouveau" kéint iwwerhuelen an de Spëtzte vun den anere Parteien entgéinttrieden. Deemno stellt sech de Luc Frieden, deen als Krisemanager an der Finanzkris betitelt gouf, senge Kontrahente Bettel, Lenert an Tanson.

Am Nationalrot d'nächst Woch muss d'Propositioun vun de Presidenten natierlech nach vun de ronn 150 Memberen ofgeseent ginn. Mä wëll et just eng eenzeg personell Propositioun gëtt, ass dësen Exercice eng réng Formalitéit.

2018 war de Luc Frieden net mat an d'Chamberwale gaangen. Och d'Joer drop war hien net bei den Europawalen op der CSV-Lëscht vertrueden. De studéierte Jurist kritt ee Mount virun de Walen seng 60 Joer.

2016 virdrun hat de Parteipresident Marc Spautz ee Mount fir seng Sondéierungsgespréicher fir d'Spëtzekandidatur fir d'Walen 2018 gebraucht. No der Annonce de leschte Weekend op RTL, datt de Claude Wiseler selwer net géif Spëtzekandidat ginn, huet et anscheinend nëmmen e puer Deeg gebraucht, fir datt de Choix op de Luc Frieden fält.

An den CSV-Kulissen heescht et RTL-Sourcen no, datt de Luc Frieden no diversen Demarchë vu Parteifrënn seng Zouso schonn am Dezember ginn hätt, sou datt d'Nominatioun elo esou séier ka geschéien, d'Waarden och bei der CSV en Enn huet an d'Walcampagne ka lancéiert ginn.

Tëscht 1998 an 2013 war de Luc Frieden an de successive Regierunge Minister mat de Portefeuillë fir d'Justiz, d'Finanzen an den Tresor.

Sechs Méint nodeems hien 2013 huet misste mat senger Partei an d'Oppositioun goen, huet de Luc Frieden d'Chamber verlooss, fir als Vize-Chairman op London bei d'Deutsche Bank schaffen ze goen. 2016 huet hien d'Presidence bei der BIL iwwerholl.

Souwuel dëse Poste bei der BIL, wéi och d'Chargë bei der Chambre de Commerce wäert de Luc Frieden wuel ofginn, wann hie sech lo an d'Walcampagne lancéiert.