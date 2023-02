De Lëtzebuerger huet wärend Jore mat senger Fra a Kanner zu Kiew gelieft. Bis virun engem Joer russesch Bomme gefall sinn.

Kiew, de 24. Februar 2022, 5 Auer Moies: De Lëtzebuerger Daniel Porcedda gëtt wéi Honnertdausenden Ukrainer a senger Wunneng vum Kaméidi vun de Bommenexplosiounen erwächt. D'Warnung vun den US-Amerikaner war Realitéit ginn: Russland huet d'Ukrain attackéiert.

Eng 10 Deeg drop huet den Daniel mat senger Famill d'Ukrain verlooss. Seng Heemecht, an där hie 24 Joer laang gelieft huet. De Lëtzebuerger gouf wéi Milliounen Ukrainer zum Flüchtling. "Dat eenzegt, wat een am Kapp hat, hoffentlech komme mer aus dem Land eraus, ouni op russescht Militär ze stoussen."

12 Méint duerno kuckt den Daniel Procedda zeréck op 24 Stonnen, gedriwwen vu puerem Adrenalin: D'Rees vu Kiew bis erop a Moldawien.

Déi nächst Deeg hunn hien a seng Famill hin an hier gerass tëscht Appartement a Luftschutzbunker verbruecht. Bis den 2. Mäerz déi schwéier Decisioun gefall ass, Kiew, hiert Doheem, ze verloossen.

Zanter hier war den Daniel nach net zeréck an der ukrainescher Haaptstad. Vill privat Saachen, wéi Souveniren, huet d'Famill zeréckgelooss. Just Materielles, well am meeschte feele Famill a Frënn.

De 7. Mäerz d'lescht Joer koum hie mat der Famill hei zu Lëtzebuerg un. Mat enger Wallisse an engem Rucksak. Si waren ukrainesch Krichsflüchtlinge mat engem Lëtzebuerger Pass. A genau dowéinst hounge si wärend Wochen tëscht zwee Still. "Souwuel ech wéi och meng Fra, mir si Lëtzebuerger. A mir hu kee Recht op de Flüchtlingsstatut. Ma mir hu misse waarden, well mer dat esou schrëftlech matgedeelt kruten. Domat ass vill Zäit verluergaangen. Eréischt duerno konnte mer ufänken, eis z'orientéieren. Op eege Fauscht kucken, wat mer elo maachen."

D'Sich no der Wunneng. Dem Daniel seng Fra huet zanter dëser Woch eng nei Aarbecht, si ass Beroder fir auslännesch Firmaen an der Ukrain. Denkt hie selwer schonn un d'Zäit vum Neesopbau. Do géif hie gär, mat senger Erfarung, Hand mat upaken. Ma wéini?

Den Daniel Porcedda kuckt zeréck. Probéiert ze verstoen, wat de Putin dréift. 1989, wéi hien op Kiew koum, war d'Stad nach ganz sowjetesch gepräägt. Haut ass Kiew eng Stad, wéi vill anerer am Oste vun Europa, vun der EU. Zanter 2004, der Oranger Revolutioun, wier d'Ukrain dem Putin en Dar am Aen. Dofir missten d'Ukrainer haut bludden, esou den Daniel Porcedda.

A Gedanken ass de Familljepapp den Owend virum trauregen Anniversaire bei de Kanner, déi zanter 12 Méint leiden. "Kanner, déi fir d'ganz Liewe wäerte gepräägt sinn."