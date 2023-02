Dat fuerdert den LCGB op e Neits an engem Communiqué. D'Gewerkschaft géifen ëmmer nees kontaktéiert ginn well et u Medikamenter géif feelen.

Vun den Apdikten géing et heeschen, datt dat net nëmme mat Liwwer-Enkpäss ze dinn hätt, mä och mat der Lëtzebuerger Ofhängegkeet vun aner Länner, notamment der Belsch. Hei wier den LCGB och vun enger Zort Embargo vun de Belsch um Export vu Medikamenter gewuer ginn. Links PDF: Schreiwes vum LCGB