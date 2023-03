De Collège médical fuerdert e Beruffsverbuet vun zwee Joer géint den Dokter. Deem säin Affekot wëll d'Saachen aus der Vergaangenheet och do loossen.

Zwee Joer Beruffsverbuet - dat huet de Collège médical e Mëttwoch um Stater Geriicht géint den Dr. Benoît Ochs gefuerdert. Ënnert anerem wéinst Verstéiss vum Deontologieskodex huet de Generalist sech virum Conseil supérieur de discipline missen erklären. Deelweis ass et engem awer éischter wéi eng One-Man-Show vu sengem neien Affekot virkomm.

Wëll dësen huet direkt ugefaangen, haart ze ginn a sech opzereegen. D'Audience wier net public, well d'Police net jiddereen eragelooss huet, well de Sall extreem kleng war. De Collège médical wier net valabel representéiert an et géif keng Impartialitéit ginn. Et ass deelweis souwäit gaangen, datt d'Defense ganz theatralesch de Sall verlooss huet a gesot huet, se géife refuséieren, ouni Bâtonnier weiderzeschwätzen. Wat awer den Inhalt ugeet - wourëm et jo eigentlech prioritär goe sollt - gouf vill iwwer prozedural Detailer geschwat, mä den Mâitre Fabrice Di Vizio huet awer och ëmmer erëm global iwwert d'Pandemie geschwat an ervirgestrach, datt jiddereen an de leschten dräi Joer Feeler gemaach oder falsch Saache gesot hätt. Säi Mandant allerdéngs wier scho jugéiert gewiescht, ier hien iwwerhaapt an de Geriichtssall komm wier:

Parce que si vous voulez dans cette affaire, ce qui pose une vraie difficulté, c'est qu'il y a un a priori contre le docteur Ochs. Et on fait on paie le prix d'une véritable cabale sociale à un moment donné. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. Le docteur Ochs il n'a eu aucun droit dans cette procédure. Il était déjà jugé avant d'arriver en fait. Le président n'a même pas voulu faire l'instruction à l'audience, il est tenu de le faire au terme de loi mais s'assoit sur la loi, en fait ce n'est pas la peine de faire un procès quand vous avez déjà la décision avant.

Wärend de Collège médical e Beruffsverbuet vun 2 Joer fuerdert, wier et an den Ae vun der Defense elo Zäit, fir dat, wat an der Vergaangenheet geschitt ass, och do ze loossen. Haut kéint kee méi richteg soen, wat richteg oder falsch gewiescht wier:

Ce que je demande, c'est le rétablissement de la paix sociale. Et ce que je demande, que s'il devait y avoir une condamnation, qu'elle soit intégralement assortie du sursis. Pour que concrètement il puisse réexercer, et qu'on passe à autre chose. Ce que je veux pas c'est que, parce que s'il y a une décision qui le condamne à une peine ferme, bon bein on va faire appel. Mais on ne va pas se contenter de faire appel, on va déposer des plaintes, parce qu'il y a des violations successives du secret médical de la part du collège médical, donc on va déposer des plaintes. La manière dont l'instruction a été conduite à l'audience ne me va pas du tout. Donc on va effectivement déposer des plaintes contre le président d'audience, parce que c'est pas possible.

D'Decisioun gëtt den 19. Abrëll public gemaach.