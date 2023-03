En Donneschdeg de Moie gëtt et zu Käerjeng op de Héicht vun der Kräizung bei der Schoul "Op Acker" ee gréissere Policeasaz.

D'Police confirméiert hir Presenz, nennt bis op Weideres awer eng Detailer zum Asaz. D'N5 ass an deem Raum gespaart, d'Police leet de Verkéier. Et staut sech, de Beräich ass also wa méiglech ze evitéieren.