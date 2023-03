De CSEE këmmert sech ëm Jugendlecher, déi dacks och mam Gesetz a Konflikt gerode sinn. D'Auslaaschtung op den dräi Sitten ass héich.

Zanter 1948 gëtt et de Centre socio-éducatif de l'Etat, dee seng éischt Raimlechkeeten zu Dräibuer hat. Mëttlerweil verdeelt sech den CSEE op dräi Sitten, nieft Dräibuer si Schraasseg an 2020 Buerglënster derbäi komm. Ma och wann d'Kapazitéit an de leschte Jore méi grouss ginn ass, ass d'Auslaaschtung vun de Strukturen awer héich an et gëtt no Alternative gesicht.

D'Missioun vum Centre socio-éducatif de l'Etat ass et, mat jonke Leit, déi vum Geriicht als Jugendschutzmesure un d'Struktur verwise gi sinn, un hiren Zukunftsperspektiven ze schaffen. An deene meeschte Fäll sinn et Jonker am Alter tëscht 15 an 18 Joer mat schwierege Biografien. Si ware virdrun dacks scho mat villen Acteuren aus dem Beräich vun der Sozialhëllef a Kontakt a vill vun hinne sinn och scho mam Gesetz a Konflikt geroden.

Siele Jonker aus dem Enseignement classique

80 Prozent vun deene Jonken, déi vum CSEE betreit ginn, si Jongen, 20 Prozent Meedercher. Mat Bléck op d'Nationalitéite wier d'Verdeelung sou wéi an der Gesellschaft. Op d'Fro nom Bildungsniveau vun de Jonken erkläert de Ralph Schroeder, Direkter vum CSEE, datt een eng eege Schoul huet. Et géing een déi Klassen ubidden, an déi déi Jonk virun hirer Zäit beim CSEE gaange sinn. Hei géing opfalen, datt "ganz siele bis ni" Klasse vum Enseignement classique ugebuede ginn.

Wat d'Zort vun de Strofdoten ubelaangt, wier et dacks eng Mëschung aus verschiddene Beräicher. Ufänke géing et oft mat Absenteismus an der Schoul, woubäi dat nach keng Strofdot duerstellt. An der Schoul kéim et och zu Konflikter tëschent Jonker. Ma et kéim och vir, datt Jonker klauen, Droge konsuméieren oder esouguer aner Leit mat Gewalt iwwerfalen.

D'Aarbecht mat de Jonke gëtt op dräi Sitten am Zentrum respektiv Oste vum Land gemaach. Zanter 2020 gëtt et zu Buerglënster ee Wunngrupp reng fir Meedercher. Zu Schraasseg ginn et zwee Wunngruppe fir Jongen an een Appartement wou Jonker wunnen, déi méi wäit um Wee zur Autonomie sinn. Zu Dräibuer gëtt et och zwee Wunngruppen, hei sinn déi Jonk ënnerbruecht, déi eng méi intensiv pedagogesch Betreiung brauchen. An da gëtt et zu Dräibuer nach d'Unité de sécurité, kuerz UNISEC, een zouene Wunngrupp fir bis zu 12 Jonker, op Jong oder Meedchen. Aktuell sinn 10 Jonker hei ënnerbruecht, déi Zuel ka sech awer ganz séier änneren.

Nach ëmmer komme Jonker an de Prisong

Am Fong soll d'UNISEC fir Mannerjäreger déi mam Gesetz a Konflikt komm an nach net prett fir ee Retour an d'Gesellschaft sinn an, déi leschte Statioun duerstellen. Mannerjäreger sollen net an de Prisong. Ma et kënnt trotzdeem nach vir, datt net genuch Plaz an der UNISEC ass a se dowéinst op Schraasseg kommen, wéi de Ralph Schroeder, Direkter vum CSEE, erkläert.

"Jo, dat kënnt periodesch nach vir. Am Moment sinn eis Plazen nach net komplett ausgereizt, awer mir si scho gutt besat, jo."

© Marc Hoscheid

Hien hofft, datt mam neie Gesetzesprojet, deen aktuell vum Staatsrot aviséiert gëtt, Verbesserungen um Niveau vun der Kapazitéit kommen.

"Jo, et ass jo eng Debatt, déi aktuell stattfënnt. An Zukunft, wann de gesetzleche Kader sech weider entwéckelt, wäert sech déi Fro nach ganz anescht stellen a behandelt ginn."

De Centre socio-éducatif de l'Etat huet genuch ze dinn

© RTL/Archiv

De Wunngrupp zu Buerglënster ass am Prinzip op bis zu maximal néng Persounen ausgeluecht. Ma dat ass just eng theoretesch Uewergrenz, well den CSEE kee Jonken ofweisen dierf. Dowéinst musst rezent kuerzerhand een Openthaltsraum zu engem Zëmmer ëmgebaut ginn.

"Jo, mir hunn dat awer am Endeffekt mengen ech net beluecht, well d'Meedercher jo och net all d'Meedercher ëmmer do sinn. Mee mir sinn do de Moment schonn um Maximum vun der Kapazitéit. An engem nächste Schrëtt kéint dat dann heeschen, datt een och nach aner Plaze misst mobiliséieren, well een natierlech net iwwert déi maximal Kapazitéit, déi autoriséiert ass, méi wéi kuerzfristeg erausgoe kann."

Ausbau zu Dräibuer oder Schraasseg

Um Site zu Buerglënster wier et schwiereg bäizebauen, well déi fréier Jugendherberg denkmalgeschützt ass. Et géif een awer op alle Fall am léifsten ee bestoende Site erweideren, wéi op eng nei Plaz ze goen. Deemno bleiwen Dräibuer a Schraasseg an der Course fir een Ausbau.